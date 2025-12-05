Survivor Series: WarGames 2025 culminó con una gran victoria de The Vision en la lucha de WarGames varonil sobre el elenco formado por Cody Rhodes, CM Punk, Roman Reigns y The Usos, luego de que un misterioso hombre encapuchado se metiera a la jaula y atacara a Punk con un pisotón. Tras el combate, las especulaciones se desataron, y varios medios apuntan a que el atacante sería Austin Theory, sin que todavía se conozca oficialmente esta situación.

► Existen dudas respecto a la persona que atacó a CM Punk

El misterio que rodea al atacante enmascarado que noqueó a CM Punk en Survivor Series WarGames acaba de recibir una importante actualización, directamente desde WWE.com, luego de que Mark Kaboly, colaborador del programa de Pat McAfee, publicara una lista completa de sospechosos, clasificando a los posibles culpables del Pisotón que terminó decidiendo el evento principal de WarGames y ayudó a The Vision a conseguir la victoria.

A continuación, el desglose de los sospechosos, ordenados de mayor a menor probabilidad, según la publicación:

1) Randy Orton: Ha pasado tiempo, pero Orton históricamente no le tiene ningún cariño a Punk. Tiene mucho sentido que el enmascarado sea La Víbora. Orton y Punk han tenido problemas y algunas luchas clásicas, incluyendo WrestleMania 27. ¿Quién puede olvidar que el regreso de Orton en noviembre de 2023 quedó eclipsado por el regreso de Punk a la compañía por primera vez en una década, algo que no le habría sentado bien a Orton? Orton ha estado fuera de la televisión un tiempo, lo que lo ha dejado fuera de la mente, fuera de la vista, perfecto para un regreso sorpresivo. Antes de desaparecer, Orton estaba coqueteando con la idea de pasarse al lado oscuro, así que todo tiene sentido.

2) Austin Theory: Si ese no era Theory vestido de negro, creo que nos estamos engañando. La complexión física en sí misma sugiere que era él, pero tiene todo el sentido del mundo que se le relacione con Paul Heyman y The Vision. Pero como dijo Triple H durante el aclamado documental «Unreal»: «A veces el camino lógico se vuelve predecible. Si se vuelve predecible, hay que cambiar de rumbo». La teoría puede ser demasiado predecible, así que podría ser uno de esos puntos de inflexión de los que hablaba Triple H. Nadie se sorprendería si fuera él, pero no me lo espero.

3) Seth Rollins: Quizás todos estamos pensando demasiado en esto. Quieren que creamos que es Rollins, así que tal vez sea Rollins. Aunque Rollins siga lesionado y ya no forme parte de The Vision, nunca descarten al Visionario. Nos engañó hace poco, así que ¿por qué no otra vez? Seguro que está dando vueltas en varios programas de televisión, así que no puede estar tan dolido, ¿verdad? La animosidad de Rollins hacia Punk y viceversa lo convierte en una buena oportunidad para ser el hombre misterioso.

4) John Cena: En lo que podría ser una posibilidad remota, y que realmente no tiene mucho sentido, Cena podría estar preparando un cambio de rumbo durante o después de su final en el Saturday Night’s Main Event, y no se puede ignorar la historia entre Cena y Punk. Sí, se enfrentaron en WWE Elimination Chamber y Night of Champions a principios de año, pero la rivalidad que tuvieron entre 2011 y 2012 fue inigualable.

5) LA Knight: Knight ha estado en problemas durante la mayor parte de este año y podría estar harto de no tener una oportunidad por el título, por lo que no está dispuesto a preocuparse por apostar todo su esfuerzo en una posible lucha final contra Cena. Knight quiere una lucha por el título, y Punk podría proporcionársela.

6) Becky Lynch: The Man está tan desquiciada ahora mismo que es imposible descartar lo que podría hacer. Eso podría significar atacar al archienemigo de Seth Rollins mientras está fuera, y luego convertirse en el líder de The Vision hasta que Rollins recupere ese puesto. Eso sí, Lynch se rindió ante la esposa de Punk, AJ Lee, esa misma noche, lo que al menos te hace reflexionar un poco.

7) Sami Zayn: Heyman siempre ha aceptado a Zayn como parte de The Bloodline, y Zayn podría ser un buen reemplazo para Logan Paul, quien podría no estar en esta facción a largo plazo. Pero, ¿merece la pena interrumpir WarGames por todo este misterio sobre un tema de The Vision?

La identidad de la figura encapuchada sigue sin confirmarse oficialmente, pero ciertamente existe mucha intriga por saber de quién se trataría y cuál sería el propósito detrás del ataque a CM Punk.