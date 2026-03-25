WWE revela exorbitante precio de paquete para Clash in Italy

El primer Evento Premium en Vivo de la WWE en Italia se hizo oficial el mes pasado, cuando Triple H confirmó que Clash in Italy y está programado para el domingo 31 de mayo de 2026 en el Inalpi Arena de Turín, Italia. Los boletos ya están a la venta y se espera una gran acogida por parte de los fanáticos.

► Paquete premium para Clash in Italy supera los 11 mil dólares

En cuanto a la venta de los diferentes paquetes para vivir la experiencia en Clash in Italy, este 25 de marzo, On Location, socio oficial de hospitalidad de la WWE, lanzó una experiencia de alta gama llamada «Champion+ Ticket + Priority Pass» para Clash in Italy. Con un precio inicial de 11.500 dólares por persona, esta experiencia no está dirigida al comprador promedio, sino que está diseñada como un fin de semana VIP completo e inmersivo.

El referido sitio menciona que el elemento central del paquete es una entrada garantizada en primera fila para Clash in Italy, lo que sitúa a los compradores lo más cerca posible de la acción. Sin embargo, la experiencia empieza incluso antes del espectáculo, con acceso a un aperitivo de bienvenida y una cata de vinos, donde los asistentes tendrán asientos reservados mientras las Superestrellas de la WWE hacen apariciones durante el evento.

El referido paquete también menciona que los fanáticos tendrán exclusividad con una «Experiencia Exclusiva entre bastidores», que ofrece a los compradores una mirada privilegiada a áreas normalmente restringidas durante los eventos de la WWE, auqnue no se especifican todos los detalles. Además, en un hecho inusual, se ha incluido como una de las actividades la sesión privada de elaboración de pasta con una Superestrella de la WWE, que fusiona la cultura italiana local con la marca WWE.

La experiencia también incluye un asiento reservado en la zona de hospitalidad previa al espectáculo, donde también habrá presencia de Superestrellas de la WWE, y concluirá con una sesión de fotos junto al ring.

Este lanzamiento del paquete de lujo se produce en un momento en que la WWE sigue apostando fuerte por experiencias de alto precio para los fans en sus eventos más importantes. Esto ya ocurrió en el pasado con el Saturday Night’s Main Event que marcó la última aparición de John Cena, y también sucederá en WrestleMania 42.