Con Royal Rumble 2025 a la vuelta de la esquina, ya se empieza a vislumbrar lo que va a ser WrestleMania 41. No solo el evento premium en sí mismo sino de todo lo que va a pasar a su alrededor. Recientemente, salía una información que desmentía a Dave Meltzer acerca de que AEW no permite que su talento joven luche en shows independientes en Las Vegas durante esa misma semana de «The Grandest Stage of Them All». Como vemos a continuación, en una última novedad, WWE revela el calendario de los principales eventos de la semana de WM en la ciudad del estado de Nevada (Estados Unidos).

WWE today announced its initial schedule of major events planned for #WrestleMania 41 week in Las Vegas, including three events at @TMobileArena! MORE INFO: https://t.co/uqwZvzaBYJ pic.twitter.com/mqsnReRXpD — WWE (@WWE) January 31, 2025

► La semana de WrestleMania

WWE anunció hoy su calendario inicial de eventos principales planificados para la semana de WrestleMania 41 en Las Vegas, incluidos tres eventos en el T-Mobile Arena:

Viernes 18 de abril : Friday Night SmackDown Sábado 19 de abril : NXT Stand & Deliver Lunes 21 de abril : Monday Night Raw



Una oportunidad de preventa exclusiva para boletos combinados de tres días tendrá lugar el miércoles 12 de febrero a la 1 p.m. ET / 10 a.m. PT. Los fanáticos pueden registrarse ahora para recibir una oferta exclusiva de preventa visitando https://www.wwe.com/wmweek2025-presale. La venta al público general de boletos combinados estará disponible el viernes 14 de febrero a la 1 p.m. ET / 10 a.m. PT a través de https://www.axs.com. Se proporcionarán detalles adicionales sobre la venta de boletos individuales para cada evento más adelante.

Además, los paquetes de boletos Priority Pass para SmackDown y Raw estarán disponibles próximamente a través de On Location, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de estar en primera fila para cada momento emocionante, incluidos asientos premium, hospitalidad previa al espectáculo con apariciones de Superestrellas de WWE y más. Desde hoy, los fanáticos pueden registrarse para asegurar acceso a la preventa antes que el público general. Para obtener más información sobre los Priority Pass, visita https://onlocationexp.com/wm41.

Los boletos para WrestleMania 41 todavía se pueden comprar visitando: https://www.ticketmaster.com/artist/853853.

WWE World ofrecerá un evento inolvidable de cinco días con Superestrellas de WWE, Leyendas, mercancía exclusiva y experiencias inmersivas épicas del 17 al 21 de abril en el Las Vegas Convention Center. Los fanáticos tendrán la oportunidad de ver a sus Superestrellas favoritas en el escenario, obtener autógrafos y fotos con íconos de WWE y participar en nuevas exhibiciones interactivas. Haz clic aquí para registrarte y obtener acceso exclusivo a la preventa antes de que los boletos salgan a la venta el lunes 3 de febrero a las 12 p.m. ET / 9 a.m. PT.

En mayo, WWE, en conjunto con la Las Vegas Convention and Visitors Authority, anunció que Las Vegas será la sede de WrestleMania 41 en el Allegiant Stadium los días sábado 19 y domingo 20 de abril.

Durante las últimas cuatro décadas, WrestleMania ha evolucionado de un espectáculo creado para televisión a un fenómeno cultural completo con eventos en estadios y arenas, festividades para los fanáticos y experiencias premium. Además del evento de dos noches en el estadio, WWE llevará Raw, SmackDown, NXT Stand & Deliver, WWE World (con Fanatics) y la ceremonia del Salón de la Fama WWE 2025 a Las Vegas, además de una variedad de eventos comunitarios diseñados para retribuir a la comunidad de Las Vegas.