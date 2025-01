WWE reorganiza sus filas: Damian Priest y The Miz llegan a SmackDown

WWE está reacomodando sus piezas con varios cambios en SmackDown y RAW. Durante el último evento de la marca azul, se realizaron movimientos significativos, destacando el traspaso de Damian Priest, quien deja la marca roja para unirse a SmackDown.

En el más reciente episodio de SmackDown, el gerente general de la marca azul, Nick Aldis, anunció la llegada de nuevos talentos, entre ellos Damian Priest. Desde su debut, el ex campeón dejó claro que está listo para dominar en su nueva casa, enfrentándose esa misma noche a Carmelo Hayes y llevándose la victoria en un combate emocionante.

Tras su triunfo, Priest tuvo un breve encuentro con Cody Rhodes, actual Campeón Indiscutido de WWE. Este choque de miradas insinuó una posible rivalidad entre ambos, que podría derivar en una lucha por el campeonato en el futuro cercano.

Con este cambio, se da por finalizada la rivalidad de Priest con Finn Bálor, en la que logró salir mejor parado. No obstante, su traslado también plantea un reto para Rhea Ripley, actual Campeona Mundial, quien ahora queda sin su principal aliado, mientras The Judgment Day continúa al acecho.

► The Miz llega a SmackDown

Además de Damian Priest, SmackDown recibió a otra superestrella de renombre: The Miz. Sin embargo, su llegada no fue del todo bien recibida por él mismo. En una conversación con Nick Aldis, Miz expresó su inquietud recordando sus experiencias pasadas con los Wyatt Six, lo que dejó entrever su preocupación sobre lo que podría enfrentar en esta nueva etapa. Aldis, por su parte, lo animó a aprovechar esta oportunidad para construir nuevas alianzas.

► Movimientos en RAW: Austin Theory y Grayson Waller

Por otro lado, la marca roja también realizó ajustes significativos. Austin Theory y Grayson Waller, conocidos como A-Town Down Under, fueron transferidos oficialmente a RAW.

Esta será una nueva oportunidad, pues ambos luchadores han estado en un limbo recientemente y llegar a la marca roja podría tener cambios importantes para el equipo.