WWE renovó LFG por tres años, revela Mickie James

WWE LFG (Legends & Future Greats) va a seguir siendo una fuente de nuevas generaciones de Superestrellas WWE en el futuro cercano.

Cuando se confirma a Jasper Troy y Tyra Mae Steele como ganadores de la primera temporada, Mickie James hace la siguiente revelación:

«Fue muy divertido. Fue muy, muy divertido. Creo que donde me equivoqué —y donde siempre me voy a equivocar— es que me dejo llevar por el corazón, y me enamoré de mis chicos. Ahora voy a ser fan de ellos de por vida. Quiero verlos triunfar. Quiero ver a todos esos chicos ganar. Fue un grupo maravilloso».

«Creo que incluso me acerqué más a Booker T. Me hizo reír todos los días. Conocí al Undertaker desde otra perspectiva. Solo lo había visto como el juez y jurado del vestuario. Conocerlo y sentirme como una igual, eso fue bastante especial. Todos esos tipos eran miembros del Salón de la Fama. Yo era la única que no lo era, y fui la primera entrenadora mujer. Así que fue todo un desafío personal, incluso sentirme digna de estar ahí entrenando junto a ellos. Booker y Bubba tienen escuelas donde han formado a mucho talento, talento que ahora está en televisión. Yo no tengo una escuela. He hecho algunos seminarios, la clase magistral, eso sí lo he hecho, pero sí… fue muy divertido.»

«Fue muy divertido ser la primera de la historia y lograr el éxito, saber que no solo se renovó para otra temporada, sino por tres años más, o sea, unas seis temporadas, con suerte. Eso es algo muy importante. Me encantó, y de nada.»