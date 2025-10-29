El contrato de Dragon Lee con la WWE expira en 2026 pero la compañía no querría perder al talento de México que hoy ostenta el Campeonato Mundial de Parejas.

► WWE renovaría el contrato de Dragon Lee

¿Por qué querría perderlo?, sería la pregunta. Según nuestro compañero Mike Johnson de PWInsider, el enmascarado de Tala (Jalisco) ha estado recibiendo excelentes críticas, en particular por su reciente lucha con Dominik Mysterio en disputa del Megacampeonato AAA en Héroes Inmortales 2025 y algunos en la empresa han mencionado que tienen que renovar su acuerdo antes de que este toque a su fin el año próximo.

¿Cuánto podría confirmarse la renovación? Por ahora, no tenemos información al respecto. Pero suponemos que a Dragon Lee y a la WWE no les costará llegar a un trato para continuar con la relación que comenzaron en el 2022 después de que el luchador azteca encandilara al mundo luchando en Triple A, New Japan Pro Wrestling, Consejo Mundial de Lucha Libre, Ring of Honor, e incluso, brevemente, All Elite Wrestling.

En espera de novedades, recordamos lo que decía Sami Zayn de Dragon Lee hace menos de un año: «Yo diría Dragon Lee (dice cuando le preguntan por el luchador enmascarado que considera mejor más allá de Rey). Dragon Lee es, genuinamente, un prospecto muy interesante y emocionante. Nuevamente, hay que verlo como un maratón, no como una carrera de velocidad. Creo que, en unos años, con los oponentes adecuados y las condiciones correctas, podría convertirse en algo realmente especial.»