WWE rendirá tributo a New Day con un Raw especial

En noviembre de 2024, se cumple una década desde que The New Day hiciera su debut en la televisión de WWE. Y precisamente en estos momentos quizá están peor que nunca. Con Big E aún sin haberse recuperado de la lesión que lo mantiene lejos de los cuadriláteros desde hace más de dos años y Kofi Kingston y Xavier Woods teniendo cada vez más problemas en su relación, empezando por lo sucedido en el último episodio de Raw, donde fueron derrotados por los War Raiders.

► WWE rendirá tributo a New Day

Aún así, al término del programa, en Raw Exclusive, el Gerente General, Adam Pearce, le dijo a Kofi que quiere honrar al trío:

«Este año, diez años como New Day. Es hora de celebrar, amigos. Ustedes son uno de los equipos más condecorados en la historia de la WWE. Por eso, si les parece bien, quería dedicar un episodio especial de Raw para celebrarlos. Un episodio completo, si están de acuerdo». El ex Campeón WWE dijo que era una gran idea y que le parecía increíble. Señaló que sabía que parecía que New Day estaba pasando por un momento difícil, pero sentía que todo estaría bien cuando llegara el aniversario. Pearce luego dijo que haría los arreglos necesarios. No especificó la fecha del episodio especial ni dio más detalles.

Tendremos que esperar para obtener más información pero sin duda será todo un hito para The New Day el tener un show completo que les rinda tributo.

Mientras, Big E hablaba así no hace mucho de la tensión entre sus amigos:

“Hemos tenido un largo recorrido. Diez años es un tiempo muy largo. Hemos sido chicos donde nunca realmente han visto tensión entre nosotros, pero Kofi y Woods están pasando por un poco de tumulto en este momento. Creo que eso sucede en cualquier matrimonio, ya sea uno duradero o no. Pero así es como las personas abordan ser un equipo juntos: se siente muy parecido a un matrimonio en la forma en que te comunicas, y a veces no siempre están en la misma sintonía.

“Estoy todavía muy conectado, pero es una de esas cosas donde no quiero entrometerme ni involucrarme si no me piden que lo haga. Espero que lo que sea por lo que estén pasando, lo resuelvan. Pasamos una década juntos, incluso en un momento en que nadie previó que hiciéramos estas cosas increíbles. La única razón por la que superamos los momentos difíciles en 2014 y 2015 fue porque nos mantuvimos unidos.

“Era nosotros contra todos los que se interponían en nuestro camino. Así que espero que más que nada, esos chicos siempre recuerden por qué comenzamos esto, por qué nos unimos y cuánto nos importa el uno al otro. Al final, eso es lo que realmente importa, incluso cuando hayamos terminado de luchar. Es una amistad y un vínculo que sobrevivirá mucho más allá de nuestros días en el ring, y espero que nunca lo olviden«.

