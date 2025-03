WWE registra nuevos nombres para futuros programas

WWE sigue en buena racha, y más allá de la programación semanal conocida, poco a poco se han dado conocer algunos nuevos programas, como por ejemplo, WWE LFG o Stephanie’s Places, por citar los más recientes. Sin embargo, parece que están lejos de detenerse.

► WWE patentó cuatro nuevas marcas

Precisamente, se pudo comprobar la existencia de recientes solicitudes de registro de marca registrada descubiertas a través de la USPTO, con WWE patentando varias marcas, como: «What do you wanna talk about?», «What’s your Story w/Stephanie McMahon?», «Six feet Under with The Undertaker» y «The Raw Recap». Estas solicitudes incluyen una descripción exhaustiva que abarca «servicios de entretenimiento», desde eventos de lucha libre en vivo hasta podcasts, producciones multimedia y noticias deportivas en plataformas digitales. Tres de estos nombres guardan relación con personalidades de la compañía.

«What do you wanna talk about?» es una de las frases acuñadas por Cody Rhodes en televisión y está relacionado con una serie de YouTube vinculada a Wheatley American Vodka, en donde se presentaba a Cody Rhodes relajándose en su autobús de gira con las principales estrellas de la WWE, bebiendo vodka y charlando de negocios. «Six Feet Under With The Undertaker» es el nombre del podcast del miembro del Salón de la Fama WWE, The Undertaker, y que parece que tendrá su venia (por así decirlo). «What’s Your Story w/ Steph McMahon», es un título que ha estado circulando desde que surgieron informes el mes pasado sobre el próximo regreso de Stephanie McMahon al mundo del podcast y se espera que sea presentado como un formato personal que podría brindar a los fans una visión de la vida tras el mundo de la WWE.

Finalmente, tenemos «The Raw Recap», que ya se emite después de Monday Night Raw, lo cual implica que probablemente vaya a quedarse en el futuro previsible.