WWE registra nueva marca relacionada con Gunther

De cara al Royal Rumble 2026, varios indicios apuntan a la posible derrota de AJ Styles ante Gunther y su posterior retiro como luchador activo, considerando que el primero puso su carrera en juego ante el «Ring General». El ex Campeón Mundial ya ha retirado a Goldberg y John Cena el año pasado, y luce decidido a sumar su tercer retiro en menos de doce meses.

► Gunther busca retirar a AJ Styles

Durante semanas, el Universo WWE y los comentaristas de la WWE se han referido a Gunther como «El Asesino de Carreras», dado que logró poner fin a las carreras de John Cena y del miembro del Salón de la Fama WWE, Goldberg, durante el año passado y este lunes la compañía presentó una solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), para el registro de la marca «El Asesino de Carreras», lo que podría dar más credibilidad a la posibilidad de que «El Ring General» derrote a AJ Styles en el Royal Rumble este fin de semana.

De acuerdo a la solicutd presentada, la misma tiene como objetivo específico cubrir los servicios de entretenimiento relacionados con la lucha libre profesional, como los medios digitales y de radiodifusión. Al momento de redactar este artículo, la solicitud ya fue admitida a trámite.

Desde que Gunther venció a Cena en su combate de retiro en la edición del 13 de diciembre de Saturday Night’s Main Event, Styles ha exigido que «El Asesino de Carreras» muestre respeto a las leyendas que lo precedieron en la WWE, como John Cena. En cambio, el Ring General ha ignorado repetidamente las palabras de Styles y lo ha vencido polémicamente en un combate individual en un episodio reciente de Monday Night Raw, preparándose la revancha para este fin de semana en el Royal Rumble.

Styles, por su parte ha tenido combates recientes contra Shinsuke Nakamura y CM Punk, y en ambos infirió que podría haber sido la última vez que los haya enfrentado en su carrerea.