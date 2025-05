WWE registra la marca «The High Ryze»

Después de «JC Mateo», que quizá sea el nuevo nombre de Jeff Cobb, y «King of Lucas», el cual parece un error y en realidad sería «The King of Luchas», WWE solicita otro registro en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

► The High Ryze

En este caso no tenemos nada con qué especular. The High Ryze es el nombre del trío que forman Wes Lee, Tyson Dupont y Tyriek Igwe en NXT. Pudo verse en pantalla esta noche, cuando el ex Campeón Norteamericano venció a Tony D’Angelo.

La descripción de la solicitud es la habitual:

The High Ryze: Servicios de entretenimiento, a saber, exhibiciones y actuaciones de lucha libre realizadas por un luchador profesional y artista, presentadas en vivo y a través de medios de transmisión, incluyendo televisión y radio, así como por internet o servicios comerciales en línea; provisión de noticias e información sobre lucha libre a través de una red informática global; provisión de información en los campos de los deportes y el entretenimiento mediante un portal comunitario en línea; provisión de un sitio web con información sobre entretenimiento deportivo; servicios de club de fans, es decir, organización de eventos deportivos en el ámbito de la lucha libre para miembros de un club de fans de lucha; organización de eventos sociales con fines de entretenimiento para miembros del club de fans de lucha; provisión de boletines informativos en línea en los campos del entretenimiento deportivo; diarios en línea, es decir, blogs, en el ámbito del entretenimiento deportivo.