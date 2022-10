WWE registra La Madrina, el apodo de Elektra López

Elektra López regresó a NXT el pasado 5 de octubre, luego de que fuera sacada a última hora del grupo Legado del Fantasma y reemplazada por Zelina Vega. Esta decisión fue criticada por algunos, apoyados por otros, pero lo cierto es que la de ascendencia puertorriqueña deberá seguir en NXT.

No se sabe qué motivó esta decisión, pero ahora sí se sabe que hay planes a largo plazo para ella en NXT. Todo porque se ha podido saber que WWE registró ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) la marca registrada La Madrina.

Y es que, para quienes han visto NXT de forma sagrada, sabrán que La Madrina fue un apodo que López se autoimpuso a lo largo de su etapa con el Legado del Fantasma:

🖤You wanted a fight? That’s what you got. So you learned the hard way not to mess with mi familia or La Madrina!! ☠️

.

.

.#LaMadrina #LegadoDelFantasma #familia #powerhouse #alphafemale #wwe #nxt #wwenxt https://t.co/HHh1DqG3Ro

— Elektra Lopez (@elektralopezwwe) September 29, 2021