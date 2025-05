WWE ha realizado una nueva solicitud de registro en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Hace solo unas horas nos hacíamos eco de otra también reciente que nos llevaba a preguntarnos si JC Mateo será el nuevo nombre de Jeff Cobb.

► WWE registra el término «King of the Lucas»

En esta ocasión, la especulación nos lleva a cuestionarnos si en realidad la compañía no habrá cometido un error. ¿King of the Lucas? ¿No querrían registrar King of the Luchas? La descripción, como es habitual, no aclara nada:

Servicios de entretenimiento, a saber, exhibiciones y actuaciones de lucha libre profesional realizadas en vivo y a través de medios de difusión, incluyendo televisión y radio, así como por internet o servicios comerciales en línea; provisión de noticias e información sobre lucha libre a través de una red informática global; provisión de información en los campos de los deportes y el entretenimiento a través de un portal comunitario en línea; provisión de un sitio web en el campo de la información sobre entretenimiento deportivo; servicios de clubes de fans, a saber, organización de eventos deportivos en el campo de la lucha libre para miembros de clubes de fans de lucha libre; organización de eventos sociales con fines de entretenimiento para miembros de clubes de fans de lucha libre; provisión de boletines informativos en línea en los campos del entretenimiento deportivo; publicaciones en línea, a saber, blogs en el campo del entretenimiento deportivo.

Y King of the Luchas bien podría hacer referencia a un futuro torneo con luchadores como Rey Mysterio, Penta o Rey Fénix (incluso El Grande Americano) con raíces en la lucha libre de México.