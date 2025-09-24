WWE registra el nombre de «Los Americanos»

Durante la última edición de Monday Night RAW se presentó una viñeta en la cual hizo referencia al estreno de “Los Americanos”, una pareja de enmascarados anunciados como “leyendas de la lucha libre mexicana”, y que trabajan junto a El Grande Americano, pese a que Dragon Lee y AJ Styles les han generado bastantes molestias y le pidieron a Adam Pearce un combate contra ellos para la próxima semana.

► Los Americanos harán su debut en WWE RAW

El 22 de septiembre, la WWE presentó la solicitud de registro de «Los Americanos» en la categoría de productos y servicios. La solicitud ante la USPTO indica que la marca está destinada a cubrir servicios de entretenimiento y medios relacionados con la lucha libre profesional.

«Servicios de entretenimiento, a saber, exhibiciones y actuaciones de lucha libre de luchadores profesionales y artistas en vivo y a través de medios de difusión, como televisión y radio, y a través de Internet o un servicio comercial en línea; suministro de noticias e información sobre lucha libre a través de una red informática global; suministro de información en los campos de deportes y entretenimiento a través de un portal comunitario en línea; suministro de un sitio web en el campo de la información sobre entretenimiento deportivo; servicios de clubes de fans, a saber, organización de eventos deportivos en el campo de la lucha libre para miembros de clubes de fans de lucha libre; organización de eventos de entretenimiento social con fines de entretenimiento para miembros de clubes de fans de lucha libre; suministro de boletines informativos en línea en los campos del entretenimiento deportivo; diarios en línea, a saber, blogs, en el campo del entretenimiento deportivo»

La semana pasada, El Grande Americano derrotó a Dragon Lee con la ayuda de otros dos enmascarados, cuya identidad todavía se desconoce, aunque se cree que las identidades de estos dos hombres son Tyler Bate y Pete Dunne, conocidos juntos como New Catch Republic. El próximo lunes, Lee y AJ Styles tendrán la oportunidad de hacerles frente a los enmascarados, quienes debutarán como tales en el cuadrilátero, con e «Fenomenal» esperando que ya no contraten más Americanos.