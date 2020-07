Todos los miembros del Universo WWE saben de qué se habla cuando se habla del Bella Army de las Bella Twins; es más, probablemente muchos forman parte del ejército de las hermanas luchadoras. Dicho término hace referencia a los fanáticos que ellas se han hecho a lo largo de su carrera, que no son pocos. Basta con mirar cada día sus redes sociales, pues han dejado sus aventuras como Superestrellas a un lado, o los episodios de Total Bellas, para comprobar que tienen toda una legión detrás que las impulsa hacia adelante de manera incondicional.

► El Bella Army de las Bella Twins

Puede adelantarse sin temor a la exageración que el ejército va a continuar existiendo, que las gemelas van a continuar mencionándolo, pero es interesante señalar que WWE ha registrado este término. Ringside News informa que el imperio McMahon presentó el registro de "Bella Army" el 26 de junio. Como es habitual, la empresa de lucha libre podrá utilizarlo en eventos luchísticos, transmisiones y servicios de clubes de fans.

No está claro si Vince McMahon tiene previsto realizar algo en concreto con esta nueva propiedad o simplemente quería hacerse con ella. Porque no está previsto que las Gemelas Bella vuelvan a los encordados próximamente; de hecho, casi podría decirse que no se espera que vuelvan nunca.

Cabe recordarse que Nikki Bella tiene una grave lesión en el cuello que probablemente no le permita luchar nunca más. Brie Bella no tiene tantos problemas de salud pero también tiene lesiones y no tendría sentido que volviera a su carrera sin su hermana. Y ambas tienen sus propias familias.

De momento, solo puede decirse que WWE toma posesión del Bella Army.