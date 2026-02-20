WWE regista posibles nombres de videojuegos y luchachores

WWE continúa ampliando su cartera de propiedad intelectual. El pasado 18 de febrero, la empresa presentó tres nuevas solicitudes de marca con fines relacionados a videojuegos: “WWE Domination”, “WWE Generations” y “WWE Eras Collide”.

Las descripciones de estas marcas abarcan software de videojuegos y ordenadores; software para uso en dispositivos inalámbricos; software descargable para videojuegos a través de redes informáticas globales; programas interactivos y cartuchos; juegos multimedia en múltiples plataformas que combinan hardware y software; así como software de juegos electrónicos que interactúa con una interfaz de usuario para generar retroalimentación visual en dispositivos de video.

Estas solicitudes apuntan claramente a futuros proyectos dentro del sector gaming, aunque por el momento no se han revelado detalles oficiales sobre lanzamientos o desarrolladores involucrados.

Nuevos nombres para posibles talentos

Ese mismo día, WWE también registró las marcas “Tristan Angels” y “Dorian Van Dux” con fines de entretenimiento, lo que sugiere que podrían tratarse de nombres destinados a nuevos luchadores o personajes.

La descripción completa de estas solicitudes incluye servicios de entretenimiento consistentes en exhibiciones y actuaciones de lucha libre profesional en vivo y a través de televisión, radio e internet; provisión de noticias e información sobre lucha libre mediante redes informáticas globales; portales comunitarios en línea sobre deportes y entretenimiento; sitios web enfocados en entretenimiento deportivo; servicios de clubes de fans; organización de eventos sociales para aficionados; boletines informativos en línea; y revistas digitales o blogs relacionados con el entretenimiento deportivo.

Como es habitual, el registro de una marca no garantiza su uso inmediato, pero sí deja abierta la puerta a nuevos proyectos, personajes o conceptos dentro de la programación y productos de WWE.

