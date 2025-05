WWE rechazó una idea de Sheamus: «Fue difícil para mí»

Hace unos días, en nuestro canal de YouTube, Súper Luchas publicamos un video viendo cómo la WWE califificaba a algunas Superestrellas durante su tiempo en el territorio de desarrollo FCW.

En aquella época, si Sheamus, uno de los luchadores que mencionamos, hubiera propuesto una idea, seguramente no le habrían prestado atención. Esto no es así en 2025, cuando «The Celtic Warrior» es un veterano consolidado en la compañía. Sin embargo, una propuesta reciente le fue rechazada.

Él quería luchar por el Campeonato Intercontinental, el único título que le falta, en WrestleMania 41, donde Dominik Mysterio se coronó destronando a Bron Breakker.

«Yo propuse, con la esperanza de volver a entrar en la escena por el título Intercontinental», comienza diciendo Sheamus al Daily Mail.

«Probablemente ya estén cansados de que hable de eso, pero ese es el único título que me falta para convertirme en el primer Ultimate Grand Slam Champion en la historia de WWE.

«Es el Santo Grial, eso es todo. Pero no me sentía bien estando en casa. No quiero perderme WrestleMania, no quiero ir y no ser parte del evento más grande del año.

«Es difícil para mí. No me importa, si tienes pasión por lo que haces, no quieres perderte eso.»