A pocas horas del debut de Raw y de WWE en vivo en Netflix, la compañía de lucha libre sorprendió a los fanáticos y no fanáticos de la lucha libre con un lindo show de drones realizado sobre los cielos de Los Ángeles, California.

El show fue realizado con dos objetivos: promocionar el show de Raw que tendrá lugar esta noche desde el Intuit Dome en Inglewood – Los Ángeles, California, y poder grabar algunas tomas para utilizar seguramente en una intro de Raw.

► WWE realizó un show de drones en Los Ángeles, California

Lo curioso del caso es que dentro del show de drones apareció la característica calavera, el logo de «Stone Cold» Steve Austin. Sin embargo, ahora ya se sabe que La Serpiente Cascabel decidió no hacer parte del primer Raw en Netflix, presumiblemente, porque el dinero que WWE le ofrecía no era de su agrado.

Esta es la segunda vez que ocurre. Recordemos que Triple H quería que Austin apareciera en la lucha de Roman Reigns y The Rock vs. Cody Rhodes y Seth Rollins en WrestleMania 40, pero Austin declinó dado que sintió que WWE no le llegó al precio, no le pagaba lo que consideraba él era lo justo. Este es el video del majestuoso espectáculo de drones: