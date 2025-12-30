WWE Raw: Stephanie Vaquer retuvo ante Nikki Bella y Raquel Rodríguez

WWE Raw 29 diciembre 2025 Stephanie Vaquer Campeona Mundial

En la más reciente edición de Raw, y en la primera lucha de la noche, vimos cómo la chilena Stephanie Vaquer, defendió con éxito su Campeonato Mundial Femenil ante la Miembro del Salón de la Fama WWE, Nikki Bella, y Raquel Rodríguez de The Judgment Day.

Nikki Bella y Raquel Rodriguez en WWE RAW 29 de diciembre 2025
► Momento clave

El final de la lucha llegó cuando Raquel bloqueó un Tornado DDT de Vaquer, quien luego con una rodada a espaldas casi la vence. Nikki también logró una rodada a espaldas, pero Raquel sobrevivió.

Raquel se subió a Nikki y a Stephanie a sus hombros para castigarlas al unísono con una doble Texana Bomb, pero Vaquer escapó en el último momento y conectó a Nikki, quien con sus últimas fuerzas sacó del ring a Raquel, permitiéndole a la chilena solo tener que cubrir a la maltrecha Bella.

► ¿Y ahora qué?

Pues ya pasaron varios meses de esta rivalidad y Stephanie Vaquer salió vencedora, reteniendo su título y dando buenas luchas. Tal vez para 2026 sea hora de buscar una nueva rival.

WWE Raw 29 diciembre 2025 Stephanie Vaquer Campeona Mundial
LA LUCHA SIGUE...
