WWE Raw: Stephanie Vaquer retuvo ante Raquel Rodríguez

Esta noche, en la más reciente edición de WWE Raw, vimos cómo Stephanie Vaquer logró retener el Campeonato Mundial Femenil ante Raquel Rodríguez

Sin embargo, poco después, fue atacada brutalmente por la Miembro del Salón de la Fama WWE, Nikki Bella, quien quiere el título.

► Momento clave

El final de la lucha llegó cuando Vaquer castigó a Rodríguez con rodillazos en el esquinero. Raquel arrojó a Vaquer contra el esquinero, pero Vaquer le respondió con una plancha al brazo, aunque no pudo hacer mucho. Raquel tomó a Vaquer, esta giró y la azotó contra el esquinero.

En este punto, Nikki Bella apareció y atacó a la chilena enviando a La Primera contra el poste del esquinero, por lo que Vaquer ganó por descalificación y retuvo el título. Tras esto, Nikki atacó de nuevo a Vaquer, esta vez, dándole el Rack Attack 2.0.

► ¿Y ahora qué?

Está claro que Nikki Bella solo se acercó a Stephanie y la ayudó, para luego traicionarla, atacarla y buscar luchar por el título.