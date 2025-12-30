WWE Raw: Rey Mysterio venció a Austin Theory

Aunque creíamos que Austin Theory ya era oficialmente parte de The Vision desde que se alineó con ellos, no fue sino hasta el primer segmento de este Raw en donde vimos que se oficializó su llegada al grupo en el WWE Raw de esta noche.

Sin embargo, tuvo una triste bienvenida, pues Rey Mysterio lo venció en su primera lucha oficialmente como parte de The Vision.

Así fue la victoria de Rey Mysterio ante Austin Theory en WWE Raw

► Momento clave

El final llegó cuando Theory conectó una patada frontal en la cara de Rey y la cuenta llegó a dos. Theory le dio rodillazos al abdomen y puso a Rey en sus hombros para un torture rack. Rey contrarrestó con un Tornado DDT par auna cuenta en dos segundos.

Rey Mysterio mandó a volar con una corbata a Theory y le conectó el 619. Sin embargo, Logan Paul atacó a Rey Mysterio y este ganó por descalificación.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Logan y Theory conectaron varios golpes a Rey Mysterio hasta que apareció Penta, dejando atrás su lesión y ayudando a Rey Mysterio. Penta mandó a volar a Logan con una corbata, Rey le dio patadas voladoras y le aplicó el 619.