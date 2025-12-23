WWE Raw: Je’Von Evans venció a Rayo Americano

En la más reciente edición de WWE Raw, vimos cómo Je’Von Evans logró vencer a Rayo Americano. Evans azotó con patadas voladoras a su rival, Rayo le dio un codazo giratorio y le dio un machetazo en el esquinero.

Más adelante, Evans pateó a Rayo desde la ceja del ring. Rayo le dio un machetazo y lo azotó al suelo, pero Rayo falló una movida aérea y Evans le cayó encima con una plancha.

► Momento clave

El final de la lucha llegó cuando El Grande Americano se subió a la ceja del ring y dejó que El Bravo Americano y El Rayo Americano atacaran en conjunto a Evans. Rayo conectó a Evans con patadas voladoras, patada frontal y un cutter desde el esquinero, pero Rayo conectó un antebrazo. Rayo falló un moonsault y cayó en pie, lo que aprovechó Evans para conectar un cutter para obtener la victoria por cuenta de tres. Tras la lucha, Grande y Bravo buscaron a Evans, pero este logró escapar.

► ¿Y ahora qué?

Pues fue una lucha interesante, Evans está también en AAA, así que puede salir una buena rivalidad de todo esto. Ya lo veremos.

