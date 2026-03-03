WWE Raw: Gunther derrota a Dragon Lee con trampa

La rivalidad entre Gunther y Dragon Lee vivió un capítulo más, pues desde que el Ring General retiró a AJ Styles, el mexiccano ha estado en busqueda de de venganza, aunque no le ha sido sencillo.

Ambos luchadores protagonizaron un choque de estilos pues la agilidad del enmascarado intentó imponerse a la técnica y fuerza del excampeón mundial.

Cada intento del mexicano por tomar impulso en las cuerdas terminaba con un lazo violento que lo volteaba de adentro hacia afuera. El dominio físico del “General del Ring” era evidente.

Sin embargo, Dragon Lee encontró una ventana al escapar de una Powerbomb con una huracarrana para casi llevarse el combate, aunque no lo logró.

Lee se lanzó descargando golpes al pecho de Gunther. Incluso estuvo cerca con la Operación Dragón, pero el europeo respondió con una variante de Emerald Flowsion para dos segundos. Luego llegaron las Powerbombs: una, después otra aún más violenta. Gunther, con gesto frío, levantó los hombros en la cuenta, dejando claro que quería castigar más.

► Momentos Clave

En la recta final, Lee atacó con furia e intentó nuevamente la Operación Dragón. Gunther lo bloqueó, atrapó al mexicano con un mataleón y, en un acto humillante, le arrancó la máscara. Desorientado y cubriéndose el rostro, Dragon Lee no tuvo más opción que rendirse.

► ¿Qué pasará ahora?

Gunther continúa invicto en combates individuales sin título en juego. Mientras Dragon Lee sigue cargando con derrotas y desgraciadamente falló en su intento de vengarse.