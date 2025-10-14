WWE Raw ESENCIAL | La traición a Seth Rollins de The Vision

Ayer en la mañana, en la más reciente edición de Raw, fuimos testigos de un tremendo momento: Bron Breakker, «Big» Bronson Reed y Paul Heyman, de The Vision, traicionaron y atacaron brutalmente al actual Campeón Mundial de Peso Completo y Campeón WWE Crown Jewel 2025, Seth Rollins.
► Así fue la inesperada traición de The Vision a Seth Rollins
“BURN IT DOWN!”
— MICHAEL COLE: «El grupo The Vision dejó su huella definitiva este sábado en Crown Jewel. Bronson Reed consiguió la victoria más grande de su carrera, junto a Bron Breakker, derrotando a Roman Reigns. Y por supuesto, Seth Rollins finalmente venció a Cody Rhodes para convertirse en el nuevo Campeón de Crown Jewel».
— SETH ROLLINS: «¡Australia, bienvenidos a Monday Night Rollins! Y por si alguno de ustedes no lo sabe, soy el Campeón de Crown Jewel. Soy el Campeón Mundial Pesado. Soy un revolucionario. Soy un visionario. Y esta es la visión. Esta es mi visión. Y aunque esta noche se trata de mí, quiero tomar un momento para reconocer la grandeza que tengo a mi alrededor. La grandeza que yo mismo reuní en este ring. Primero… Paul Heyman. Mi oráculo. Un sabio abandonado por su Tribal Chief, traicionado por su mejor amigo. Viniste a mí en tu momento más bajo, y yo te recibí. Con mi visión, te solidifiqué como el GOAT indiscutido, el más grande de todos los tiempos».
«Señor, soy un hombre bendecido por estar en su presencia. No hay vergüenza en eso, amigo. Eso es amor. Y este hombre aquí —denle un poco de ruido, denle un poco de aplauso— Hace seis meses, Bron Breakker… solo se hablaba de tu potencial. Viniste a mí, y con mi visión floreciste. Te convertiste en todo lo que imaginé y más. Sin duda eres el futuro absoluto de esta industria.
«Y luego está… Big Bronson Reed. O mejor dicho, The Osilla. Hace seis meses estabas fuera de acción. No hubieras podido vencer a Roman Reigns. Pero con mi guía, con mi visión, te di todo lo que sabía sobre Roman Reigns… Y no solo lo venciste. Lo destruiste. Lo humillaste. Eres el nuevo Tribal Chief. Y eso me lleva a ti… (Risas) Tengo un par de preguntas. Dos, en realidad.
«Primera: ¿quién es el mejor Campeón Mundial Pesado de todos los tiempos y por qué soy yo? Roman Reigns suele decir que hay niveles en este juego. Pues en este momento, no hay nadie en mi nivel. La diferencia entre yo y los demás grandes de mi generación es que yo no necesité a nadie para llegar a donde estoy. Roman Reigns necesitó The Shield. Necesitó The Bloodline. Cody Rhodes necesitó mi ayuda para vencer a Roman Reigns.
«Yo… no necesité a nadie. No necesito a Bronson Reed. No necesito a Bron Breakker. No necesito a Paul Heyman. Vencí a CM Punk y a Roman Reigns en WrestleMania yo solo. Gané el Campeonato Mundial Pesado por mi cuenta. Aplasté a Cody Rhodes con un solo brazo, también por mi cuenta. Esos son hechos. No necesito a los hombres de este ring. Los elegí. Ellos me eligieron a mí. Porque yo soy un visionario. Soy un revolucionario. Soy el mejor en hacerlo. Soy Seth Freakin’ Rollins».
— MICHAEL COLE: «Un discurso apasionado del Campeón Mundial de Peso Completo, celebrando La Visión que él mismo creó».
— WADE BARRETT: «Una vuelta de la victoria que parece que va a durar mucho tiempo».
— MICHAEL COLE: «Lo dijimos al inicio del show: Crown Jewel fue un momento definitorio para The Vision. Seth Rollins disfruta el poder absoluto, el control total, la dominación total».
— WADE BARRETT: «Seth Rollins y su visión… poseen el futuro de esta industria»
Más adelante, al final de la lucha en donde CM Punk venció a LA Knight y Jey Uso para consagrarse como el nuevo retador al Campeonato Mundial de Peso Completo que ostenta Seth Rollins, este y The Vision aparecieron para atacar a todos.
— SETH ROLLINS: «El futuro… es mío»
— WADE BARRETT: «Qué asqueroso —pero qué efectivo—. Esto es poder puro frente a nuestros ojos».
— MICHAEL COLE: «¿Y recuerdan lo que dijo Seth hace meses? Dominio total. Poder absoluto».
— WADE BARRETT: «Estos cuatro hombres dominan la industria».
— MICHAEL COLE: «Esa fue siempre la visión de Seth Rollins: tomar el control completo de WWE, como su campeón más grande y con el mejor equipo posible. ¡Espera un momento! ¡Oh, por Dios! ¡Breaker acaba de aplicar una lanza a Rollins! ¿Qué demonios está pasando? ¡Heyman está en shock! ¡Oh, Dios mío! ¡Bronson Reed ha tomado una decisión! «¡Bronson Reed también tomó su decisión!«
— WADE BARRETT: «¡Tsunami! ¡¿Qué demonios está pasando?!»
— MICHAEL COLE: «¡No puede ser! ¡Heyman trata de detenerlos»
— WADE BARRETT: «¡Pero es demasiado tarde!
— MICHAEL COLE: «¡Rollins ha sido destronado! ¡Lo han tirado de la cima!«
— MICHAEL COLE: «No tenía opción… Señoras y señores… Seth Rollins llamó a Bron Breakker el futuro de la industria… Pero parece ser que el futuro… es ahora. Un golpe de Estado de proporciones épicas esta noche».
Finalmente, «Big» Bronson Reed, Paul Heyman y Bron Breakker, este último levantando el Campeonato Mundial, festejaron su traición ante el cuerpo de Seth Rollins, quien se retorcía de dolor tirado en la lona: