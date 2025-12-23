WWE Raw ESENCIAL | The Vision acaba con CM Punk y Rey Mysterio

Hace una semana, el misterioso hombre enmascarado que aparecía para atacar al Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk, y a Rey Mysterio, se reveló como nada más y nada menos que Austin Theory, quien regresaba a WWE luego de meses fuera de la televisión, con un nuevo look que lo hace lucir más peligroso. Además, sorprendió al unirse a Paul Heyman y su gran grupo, The Vision, que empiezan a tomar forma y dominar WWE.

Theory y Rey empezaron la acción y el enmascarado se fue dándole puñetazos a Theory, quien reaccionó y con un lazo al cuello logró dominarlo, mandarlo al esquinero y le aplicó una quebradora de espaldas, logrando rápidamente una cuenta en dos. Mysterio reaccionó con un rodillazo a la cara.

► Así fue la primera lucha de Austin Theory con The Vision en WWE Raw , venciendo a CM Punk y Rey Mysterio

Punk entró endiablado y dio varios pisotones a Theory en el esquinero, desquitándose. Punk luego recibió un codazo giratorio y patadas voladoras de parte de Austin. Reed entró y se burló de Rey, luego, Punk le dio un tremendo destroza quijadas, aunque Reed conectó un sentón bombazo y la cuenta llegó a dos.

Punk le dio un derechazo y un bulldog a Theory, buscó el GTS, pero Theory logró darle una serie de codazos y darle relevo a Reed. Punk se unió con Rey, pero Theory lo atravesó con un tremendo lazo al cuello. Theory luego fue pateado y arrojado contra las sogas, Mysterio le aplicó el 619 y Theory luego recibió la plancha de Rey, pero Mysterio fue sacado del ring por Reed y no pudo ganar.

Punk conectó un tope suicida sobre Reed, luego le hizo un lazo al cuello y Rey conectó una tacleada de hombro a Theory y se subió al esquinero. Sin embargo, Theory hizo caer de lesquinero a Rey al moverle las sogas y lastimarle la zona íntima.

Austin Theory destrozó a Rey Mysterio con un Curb Stomp y la cuenta llegó a tres. Tras la lucha, Punk buscó atacar a Theory a traición, pero este se marchó del ring a tiempo. Sin embargo, Bron Breakker apareció y conectó a Punk con varios golpes, lo partió en dos con una spear, atacó también a Rey y The Vision terminaron con la frente en alto.