WWE Raw ESENCIAL | Stephanie Vaquer explota en español ante Liv Morgan

Anoche se presentó una edición más de Raw, y lo más destacado vino cuando la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, estuvo frente a frente con su gran enemiga y retadora, Liv Morgan, quien estuvo acompañada de su novio, el Megacampeón AAA y Campeón Intercontinental WWE, Dominik Mysterio, y estaba siendo entrevistada por Michael Cole.

► Así fue como Stephanie Vaquer hizo llorar a Liv Morgan con una dura promo en español

Aunque pasó algo curioso. Morgan no esperaba la presencia de Dominik; aun así, le dio un beso en el cachete, lo abrazó y Michael Cole le preguntó. «¿A quién vas a retar por el título en WWE WrestleMania 42?»

La ganadora del Royal Rumble aceptó que ya tenía tomada su decisión, pero que todavía no la iba a decir porque disfrutaba ver todo el caos que generaba el que no anunciara todavía a quién iba a retar.

Morgan dijo que iba a esperar más tiempo para anunciar su decisión, pues le tomó 10 años llegar a tener esta oportunidad y no iba a dejar que se le pasara sin ser relevante.

Vaquer apareció y se sentó junto a Cole, para hacer una increíble promo en español:

Stephanie Vaquer: «¿Dijiste 10 años de trabajo duro? ¡Tú hablando de trabajo duro! ¿De qué mi*rd* me hablas, Liv?«

Dominik Mysterio: «¡Claro que ha trabajado!«

Stephanie Vaquer: «¡No ha sacrificado nada! ¡Todo te lo ha dado WWE! Tu carrera la empezaste aquí. Tienes los mejores médicos, los mejores instructores. ¡Tienes todo! ¿Quieres hablar de sacrificio?«

Dominik Mysterio: «¡Ella es la mejor! ¡Claro que ha sacrificado! ¡No le hables a mi güerita así!«

Liv Morgan: «¿Quieres hablar de sacrificio? ¡Yo nací en Chile, un país en donde no existe la lucha libre! Y aun así he pasado por todo el mundo: Madrid, Japón, México, Latinoamérica, Europa. ¡Conquisté todo! ¡Todo!»

Dominik: «¡Ella ha conquistado más!«

Liv Morgan: «¡Debería darte vergüenza! Esconderte detrás de The Judgment Day. Esconderte detrás de un hombre».

Dominik: «¡Ella no se esconde detrás de nadie!«

Liv Morgan: «¡Necesitas esconderte detrás de tu novio! Pero te voy a decir algo: Pasé por el infierno. ¡Y lo hice mío! Solo para llegar a WWE y ser campeona. Este cinturón, para mí, significa más que un simple cinturón.

«Es por todas las niñas y todas las mujeres que no han tenido la oportunidad y aun así lo han logrado. Liv, si tú me escoges a mí… ¡No vas a ganar! ¡Porque yo te voy a enseñar a ti lo que es una real campeona!»

Dominik Mysterio: «¡Claro que va a ganar!«

Al final, Liv Morgan quedó temblando y luego, empezó a llorar y no hubo entrevista.