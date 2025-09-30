WWE RAW Esencial | Roman Reigns regresa a WWE y The Bloodline se reúne

En la más reciente edición de Monday Night Raw, vimos algo que fue totalmente una sorpresa: Roman Reigns volvió a aliarse con sus primos, Jimmy Uso y Jey Uso, reformando así The Bloodline por enésima vez. Y, cómo no, si El Linaje es la facción más exitosa y popular de los últimos años y debe exprimirse al máximo, hasta que los fans, verdaderamente, se cansen de ella o hasta que ya Roman Reigns dedica alejarse del todo de la lucha libre.

Recordemos que Roman Reigns venció a Bronson Reed en Clash in Paris 2025, pero fue brutalmente atacado por Reed y Bron Breakker. Aunque al principio del show vimos cómo Jey Uso y Jimmy Uso tuvieron diferencias en torno a LA Knight, hicieron equipo en el evento estelar de la velada para enfrentarse a Bron Braekker y «Big» Bronson Reed en un Tornado Tag Team Match.

► Así fue el regreso de Roman Reigns a WWE para cobrar venganza y la reunión de The Bloodline

La lucha empezó de forma caótica, porque Jey saltó con una plancha sobre Reed y Bron y desde allí se dieron con todo. Los Uso dominaron con puñetazos a Reed, luego, le hicieron un tremendo lazo al cuello a Bron y lo sacaron del ring. Bron reaccionó con puñetazos hasta que Jey le hizo una superkick en la nuca.

Jey buscó un tope suicida, pero Reed lo frenó con un golpe con el antebrazo y lo azotó contra las escaleras metálicas, para luego, intentar un Death Valley Driver sobre Jimmy Uso sobre la mesa de comentaristas, pero este se defendió con una superkick.

Bron luego azotó a Jimmy con un lazo al cuello volando desde la barrera y lo hizo atravesar una mesa. Reed le cayó en sentón bombazo a Jey y le Bron le puso una pila de sillas encima a Jimmy, para luego conectarle el Back Breakker a Jey y Reed lo remató con un codazo volador.

Más adelante, Reed conectó a Jey con su poderoso slam contra la lona. Reed luego puso a Jimmy y Jey sobre los hombros de Bron Breakker para hacerle un Death Valley Driver a ambos, pero la música de Roman Reigns sonó de la nada y este apareció con una silla en la mano.

Roman sacó del ring a Breakker y conectó varios silletazos a Reed, hasta luego mandarlo entre la multitud. Roman luego conectó a Bron con la silla y lo metió al encordado, en donde Jimmy le hizo una superkick, Jey le conectó su infame lanza y The Usos al unísono le cayeron encima con un Frog Splash para la cuenta de tres a su favor.

Tras la lucha, Roman Reigns siguió dándole duro con la silla a Bron Breakker. Roman Reigns y Jey Uso se dieron la mano y Roman declaró: «¡Esta es mi mierda! ¡Y que se vayan todos los demás a la mierda!» Jimmy veía sonriente cómo The Bloodline original era una familia de nuevo y así cerró la función.