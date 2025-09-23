WWE Raw ESENCIAL | Iyo Sky, traicionada por una desatada Asuka

En Monday Night Raw, ocurrió lo que llevaba meses esperando para cocinarse: Asuka traicionó y atacó a Iyo Sky. Y es que, recordemos, desde hace varios meses, Rhea Ripley empezó a merodear a Iyo Sky ayudándole en sus luchas, antes de que perdiera el Campeonato Mundial Femenil ante Naomi, e incluso, después de ello.

Asuka se enojó bastante por ello, y hasta impidió que la relación de Iyo con Kairi Sane se desarrollara de la misma forma de antes, pues aunque se hablaban un rato tras bambalinas, era Asuka quien siempre controlaba las interacciones, y se enojaba y gritaba cuando Kairi se quedaba hablando con Iyo y Sane rápidamente se marchaba.

► Así fue la traición de The Kaburri Warriors para Iyo Sky en WWE Raw

Temprano en la función, Nikki Bella detuvo a la nueva Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, y Rhea Ripley apareció para anunciarle a la chilena que va por su título. Asuka y Kairi Sane también llegaron y Asuka dijo que Iyo Sky era quien debía ser la campeona, pues se lo merecía.

Ripley le contestó que por respeto a Sky, no golpeaba a Asuka, pero que ya estaba cansada y enferma de ella. Asuka le dijo que dejara en paz a Sky o le iba a mostrar que no estaba lista para enfrentar la furia de Asuka, pero esta la retó a una lucha esta misma noche para demostrarle que sí estaba lista para vencerla.

Más adelante en el show, Iyo Sky le dijo a Asuka que no tenía por qué luchar ante Rhea Ripley, pero esta le respondió que debía enseñarle a Rhea a respetar y la frenó en seco: «¡No necesito ningún consejo de una perdedora!» Asuka se marchó y Sky le pidió a Sane que hablara con Asuka, pero esta solo le gritó.

Iyo Sky luego fue a hablar con Rhea Ripley para pedirle que no luchara ante Asuka, pero esta le dijo que estaba cansada y asqueada de las faltas de respeto de Asuka, y que, tal vez, luchando, ambas puedan superar sus diferencias y respetarse la una a la otra.

Ripley le pidió a Sky que tuviera cuidado con Asuka, y ésta respondió que no entendía a qué se refería, pues Asuka era su familia. «Debes empezar a preocuparte cuando no puedes confiar en su familia», le dijo Ripley a Sky y esta se quedó pensando si podía realmente confiar en Rhea.

Finalmente, el momento llegó y sí hubo campanazo. «La Emperatriz del Mañana» Asuka se enfrentó a «La Erradicadora» Rhea Ripley. Como siempre, ambas dieron un combatazo, que realmente los fanáticos disfrutaron y en donde las mujeres se golpearon con todo.

El final llegó cuando Asuka le pidió a Kairi golpear a Ripley, pero esta no quiso. Rhea evitó un codazo giratorio y Asuka sacó de la ceja del ring a Kairi accidentalmente. Esto lo aprovechó Rhea Ripley para ganar la lucha con una rodada a espaldas o paquetito.

Y aquí, tras la lucha, vino lo más interesante: Asuka roció con su Green Mist a Rhea Ripley en la cara. Iyo Sky salió rápidamente y les rogó a las Kabuki Warriors que dejaran de atacar a Rhea. Asuka aceptó y luego se abrazó con Iyo Sky.

Sin embargo, de la nada, Asuka golpeó a Iyo Sky con un codazo giratorio, y aunque en un inicio estaba confundida, Kairi Sane también golpeó a Iyo Sky con puñetazos y se la dejó servida a Asuka para que le conectara una patada a la cabeza.

Asuka luego pateó a Ripley y Sane le cayó encima a Iyo Sky con su In-Sane Elbow desde el esquinero, aunque seguía confundida en torno a sus acciones, mientras Asuka celebraba y la abrazaba. El show terminó con Rhea Ripley e Iyo Sky tendidas en la lona llenas de dolor.