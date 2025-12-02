WWE Raw ESENCIAL | ¿El inicio del fin de The Judgment Day?

De manera totalmente inesperada, pues su recuperación después de una cirugía de hombro se estimaba que volviera en febrero de 2026, para el Royal Rumble, pero reapareció en el evento premium Survivor Series 2025: WarGames, atacando primero a Dominik Mysterio y abrazando a John Cena, pero, luego, dándole un golpe bajo a la leyenda para que el «Dirty Dom» pudiera recuperar el Campeonato Intercontinental WWE al vencer a Cena.

Así las cosas, había muchas dudas, pues cuando Morgan tuvo que ausentarse de WWE, a las pocas semanas, Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez oficializaron su unión al grupo, y así quedaron las cosas, ellas como las nuevas mujeres del grupo.

► Si bien Liv Morgan se unió a The Judgment Day , ya se sembró la espinita de que traicionará al grupo porque no le gusta la presencia de Roxanne Pérez

El actual Megacampeón AAA y Campeón Intercontinental WWE, Dominik Mysterio, apareció en el ring y dijo que era el Mysterio más grande de todos los tiempos y el luchador más grande de todos los tiempos, así como el Campeón Intercontinental más grande de la historia. Aunque reconoció que no podía haberlo hecho sin sus compañeros de The Judgjment Day, Finn Bálor, JD McDonagh, Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez, aunque también, sin otra persona en específico: Liv Morgan.

La hermosa rubia llegó en escena y dijo que nadie vio que iba a regresar, incluyendo John Cena. Dom le agradeció a Morgan porque dijo que Cena había contrarrestado el plan del grupo hasta que ella apareció. Morgan dijo que había estado escuchando de mucha gente que el grupo estaba débil, habiendo perdido no solo algunos de sus oros, sino de sus objetivos, y se estaba derrumbando.

Liv dijo que todo eso va a cambiar ahora que está de regreso, pues The Judgment Day va por todo en WWE y The Judgment Day son quienes, oficialmente, mandan en Raw. Morgan abofeteó fuertemente a Dominik, pero, luego, lo abrazó y lo besó en la mejilla, causando revuelo en todos, entre ellos el Dom.

Al final de la noche, en una muy buena lucha del evento estelar, Alexa Bliss y Charlotte Flair se enfrentaron ante Rhea Ripley e Iyo Sky, en un combate en donde el equipo ganador iba a ser el nuevo retador al Campeonato Mundial Femenil de Parejas WWE.

Pero, las monarcas, Asuka y Kairi Sane, aparecieron para atacar a todas sus posibles retadoras. Baryley y Lyra Valkyria llegaron para ayudar a Iyo Sky, pero, Liv Morgan apareció de la nada y atacó a Sane. Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez se encargaron de atacar a Asuka y Bayley. Al final, Liv Morgan, Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez levantaron el Campeonato Mundial Femenil de Parejas WWE, y fue todo alegría, pero algo raro hay en el ambiente. A Liv Morgan n ole gusta la presencia de Roxanne Pérez en The Judgment Day.