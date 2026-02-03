WWE Raw ESENCIAL | CM Punk vs. Roman Reigns en WrestleMania 42

Ayer en WWE Raw, vimos cómo Roman Reigns, flamante ganador del Royal Rumble 2026 en Arabia Saudita, seleccionó a su rival para luchar en el evento estelar de WrestleMania 42. A diferencia de años anteriores, vimos cómo Reigns ni siquiera coqueteó con la opción de ir por el Campeonato Indisputable WWE, que portó durante años y que acutalmente está en poder de Drew McIntyre.

El Jefe Tribal apareció en la Xfinity Mobile Arena de Philadelphia, Pennsylvania, y cerró el show en un careo con el actual Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk, a quien elegió para luchar en WrestleMania 42.

► Así fue el careo entre Roman Reigns y CM Punk en WWE Raw

Aunque CM Punk trató de menospreciarlo y le dijo que sería más fácil para Roman que seleccionara retar a McIntyre, Reigns le dijo que estaba loco, pues McIntyre «es cuatro veces más grande que Punk» y recordó que McIntyre lo hizo enojar por un simple brazalete con el nombre de su esposa y su perro. Punk le dijoq ue recordada que los médicos se quedaron sin grapas para coser a McIntyre cuando acabó con él, pero Reigns le dijo que ya ha vencido al escocés tres años seguidos.

Punk luego le dijo a Reigns que necesitaba siempre la ayuda de sus primos, y Reigns se enojó, pero el campeón siguió diciéndole que manipuló a sus familiares para ayudarlo, y que pensaba que elevaba la calidad de WWE, cuando solo secuestraba todos los shows. «Nadie está tratando de seguir los pasos de Roman Reigns, y no porque hayas sido campeón por más tiempo que yo, no significa que hayas sido mejor», remató Punk. Punk le recordó que a difrencia de Reigns, él sí da la cara en WWE semana a semana y luego, hubo este buen intercambio para cerrar la función:

CM PUNK: «Elegí ser un campeón que defiende su título, igual que elegí traerte a esta empresa junto al resto de The Shield. Y tú elegiste seguir mis pasos. Y estoy aquí para decirte, Jefe Tribal, aprendiste de los mejores. Estoy orgulloso de ti. Pero tienes una decisión que tomar. Hay dos montañas que escalar frente a ti.

«Y sí, una es la salida fácil porque una es un tipo que crees que puedes vencer y el otro es un tipo que sabes que incluso en tu mejor día no puedes tocar porque ¡es el mejor del mundo! Elige una puerta, puedes ir tras un título que hace a Drew McIntyre «el hombre» y escalas el Everest sin un Sherpa. Puedes cruzar la puerta número dos e ir tras el hombre que ha hecho este título y lo ha mantenido en tu ausencia como Campeón Mundial de Peso Completo».

ROMAN REIGNS: «Dejemos una cosa clara. Estás recorriendo todas estas ciudades porque te tomaste unas vacaciones de 10 años. Yo también intentaría exprimirlo al máximo. Y lo segundo, ¿yo aprender de ti? ¿Yo aprender de ti? Lo único que aprendí de ti es qué no hacer. Dejemos una cosa clara aquí, Phil. Tú no estarías aquí sin mí. Hace dos años o no sé cuántos, cuando querían volverte a contratar, ¿a quién crees que fueron a buscar? ¿A quién le preguntaron si todo estaba bien? A mí.

«Le hice una promesa a Paul y la cumplí. E hice lo mejor que pude, de verdad que sí, pero nunca olvidaré hace unos 10 años, cuando fuiste al podcast de tu amiguito, soltando la lengua, hiciste mi vida más difícil de lo que nunca debió ser. Y luego te dejé volver aquí, ¿y qué haces? Me traicionas, te llevas a mi Wise Man, intentas lavarles el cerebro a mis primos, y casi me lo lavas a mí porque en WarGames, te di la mano como un hombre, te miré como a un hombre, ¿y qué haces?

«Te burlas de mí por la espalda mientras subíamos la rampa como si fuera un niño pequeño. Pues, ¿adivina qué? Yo tomé mi decisión. Podría elegirte porque eres la estrella más grande disponible. Podría, sí. Podría elegirte porque estás en Netflix y en el mejor programa. Podría, pero no. Te elijo porque te odio. Siempre te he odiado. Y WrestleMania será el mejor día de mi vida porque, en la lucha estelar, tú me reconocerás».