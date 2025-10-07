WWE RAW ESENCIAL | CM Punk y LA Knight, un equipo inesperado

En la más reciente edición de Raw presentada por WWE, vimos cómo CM Punk y LA Knight pasaron de enemigos, de estar en una tensa confrontación, a tener que hacer equipo de manera inesperada tras ser atacados por Jey Uso y Jimmy Uso en una intensa promo.

► Así fue el ataque de The Usos a CM Punk y LA Knight

— CM Punk: «¿No es genial estar vivos un lunes por la noche en Dallas, Texas? ¡Wow, están ruidosos! Les gusta cantar, ¿eh? Tengo una para ustedes. Siempre he querido hacer esto. No he estado aquí en dos semanas, así que déjenme disfrutar el momento. (CM Punk se pone a cantar: “The stars at night are big and bright…”). Listo, eso era todo lo que vine a hacer. Buenas noches. No, mentira, mentira. ¿Me extrañaron?

«No quiero quitarles mucho tiempo, pero hay un par de cosas que quiero decir. Primero que todo, gracias por ese enorme recibimiento de regreso a AJ Lee en WWE. Estamos a nada de Crown Jewel en Perth, este sábado por la noche, donde Cody Rhodes enfrentará a Seth Rollins. Una de las razones por las que no estuve aquí en dos semanas es porque le prometí a Cody que no me metería en sus asuntos. Esa lucha de campeonato, título contra título —aunque no creo que ninguno esté en juego, así que no me griten en backstage—, es por la supremacía de marcas. Es por ego. Y aunque tengo mis cosas con Seth, no pienso meterme en el camino de Cody.

«Otra razón por la que no estuve aquí es porque he estado celebrando con mi esposa, ya que vencimos a Becky Lynch y Seth Rollins en WrestlePalooza. Empecé este año venciendo a Rollins en el primer Raw de Netflix, el 6 de enero. Y lo voy a cerrar igual: venciendo a Seth Rollins en Netflix. Veo un cartel que dice: ‘CM Punk merece su Campeonato Mundial Pesado de regreso’.

«Y me encanta el cartel, aprecio la pasión, pero la palabra no es “merece”. Es “ganó”. Porque cada vez que estamos uno a uno, cara a cara, Seth Rollins… te tengo dominado. CM Punk es mejor que tú, y todos lo saben. Voy a recuperar mi campeonato mundial, tal como empecé el año venciendo a Rollins. Voy a convertirme en el nuevo Campeón Mundial Pesado».

LA Knight interrumpió a CM Punk: «Te digo algo, hace unas semanas le dije al gerente Adam Pearce que yo quiero ser el siguiente en enfrentar a Seth Rollins después de Crown Jewel. Fui muy claro. (LA Knight miró al público) ‘Look in my eyes, what do you see?’”

— CM Punk: «Veo a alguien que me interrumpió».

— LA Knight: «Buena frase, es pegajosa, pero te diré quién soy yo: soy el tipo que entró a este lugar, arrasó con todo, y aun así no ha recibido lo que se ha ganado —mi reinado como Campeón Mundial Pesado. Y sí, dijiste cosas con las que estoy de acuerdo. Pero olvidaste mencionar algo. Tú eres el creador del pipe bomb, el tipo que lo inventó. Pero últimamente ya no eres conocido por eso… sino por ser esposo. Y no lo digo como insulto. Todos aquí quieren amor, todos lo necesitan. Hasta el más amargado allá arriba quiere amor. Y te felicito por haberlo encontrado. Es algo hermoso.

«Pero aunque seas un gran esposo, como campeón, eres un desastre. Fuiste campeón mundial… ¿qué? ¿Cinco minutos? Y en SummerSlam, Rollins te puso los hombros en la lona. En Clash in Paris, lo mismo: te cubrió en el centro del ring. ¿Sabes a quién nunca ha cubierto Rollins? Al mismo que nunca ha sido campeón mundial, ¿no? Sí, tengo esa línea: nunca he sido campeón mundial. Pero Rollins jamás me ha vencido. Así que mientras tú eres un doble perdedor, yo soy un doble ganador ante Seth Rollins. Una de esas victorias fue por descalificación —provocada por ti, por cierto—, pero igual soy el último que cubrió a Seth Rollins… y voy a ser el próximo también. Y me convertiré en el nuevo Campeón Mundial Pesado».

— Jey Uso también apareció para interrumpirlos: «Hey, hey, hey, detente ahí. Estoy pensando con claridad, Uso. Mi mente está clara. Soy el único que nunca tuvo su revancha por el Campeonato Mundial Pesado. Así que soy el siguiente».

— LA Knight: «¿Esto es déjà vu? En París fue igual: tú, tú y yo. Siempre te quejas, siempre golpeando mi puerta. Tuviste el campeonato, lo perdiste. Tu tiempo pasó. Pero el mío… el mío es ahora. Y sé lo que piensas: que perdiste porque no eres lo suficientemente ‘Roman’. Te equivocas. No eres Roman Reigns, y eso está bien. Es bueno. Haz tu propio camino. Pero si quieres mi consejo, deberías enfocarte en los títulos de pareja. Aunque por lo que vi la semana pasada… deberías dejar de apestar como equipo. Y, Jimmy, no quería lanzarte la indirecta, tú y yo estamos bien. Pero este hombre (señala a Punk) sigue metiéndose en mi camino, y si tengo que hacer algo, lo haré».

En ese momento, Jey Uso atacó a LA Knight con una tremenda superkick.

— CM Punk: «Está bien, está bien. Supongo que estás interrumpiendo a él, no a mí. Entiendo tu pasión, hermano. Quieres ese campeonato mundial, pero tendrás que hacer fila detrás de mí. Y en eso tiene razón: quizá deberías concentrarte en los títulos en pareja. A mí me gusta Jey Uso… no me gusta ‘el pequeño Roman'».

— Joe Tessitore: «Jimmy se mete en medio de Punk y Jey, la tensión sube como con John Cena… ¡Esto está a punto de explotar! Intentó conectar otra superkick, pero Jimmy lo interceptó. ¡Y Punk responde! ¡Golpe de derecha de CM Punk a Jey Uso! ¡Jimmy Uso atacó con una superkick a CM Punk!«

— CM Punk: «No te metas en mis asuntos».

— Joe Tessitore: «Punk le dijo que no se meta. Tres hombres buscando ser el contendiente número uno al Campeonato Mundial Pesado. Jimmy solo quería defender a su hermano. Vio cómo Jey fue atacado por Punk y no pudo quedarse quieto».

En el evento estelar de la velada, tras lo ocurrido, CM Punk y LA Knight hicieron equipo y el final llegó cuando CM Punk atacó a Jey Uso con el GTS, solo que LA Knight le robó el relevo y fue él quien le hizo el toque de espaldas a Jey Uso para llevarse la victoria.