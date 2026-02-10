WWE RAW ESENCIAL | CM Punk y Finn Bálor lucharán en Elimination Chamber

Ayer en WWE Raw, continuó a lo grande el Camino hacia WrestleMania 42. La noche empezó con la Campeona Intercontinental WWE, Becky Lynch, quien se enojó por ver cómo AJ Lee estaba caminando tras bambalinas con CM Punk y dijo que ya no iba a hablar acerca de cómo la corrupción se había apoderado del Royal Rumble, sino que acerca de Lee.

► AJ Lee y su esposo, CM Punk , lucharán en Elimination Chamber 2026

AJ Lee apareció y se hicieron de palabras rápidamente. AJ Lee dijo que estaba en Raw para apoyar a Maxxine Dupri en su futura lucha ante Natalya y después, pasar el rato en el catering. Becky le dijo que Lee se la pasaba ladrando como una chihuahua y que estaba arruinando su vida. Lee dijo que eso era cierto, pues la venció en WrestlePalooza, la lucha femenil WarGames de Survivor Series 2025 y le costó el Campeonato Intercontinental Femenil WWE en su momento.

Lynch le dijo a Lee que hará lo que sea para sacarla de su vida, de WWE… Luego, Lynch le preguntó a Lee si quería que ella le arruinara su vida frente a sus fans, en Chicago, Illinois, en Elimination Chamber.

AJ Lee le pidió que la hiciera su retadora oficial, pero la irlandesa se negó diciendo que Lee no había hecho nada para ganárselo. Al final, Lynch dio su brazo a torcer y aceptó poner en juego su título ante AJ Lee en Elimination Chamber.

En este evento premium, el esposo de AJ Lee, el querido y talentoso CM Punk, también defenderá su título. Su rival será nada más y nada menos que Finn Bálor, a quien Punk ya venció el 19 de enero en el Raw desde Belfast, Irlanda del Norte, con un tremendo GTS.

El Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk, iba a ser entrevistado por Michael Cole, pero Finn Bálor le quitó el micrófono y se apoderó del segmento. Bálor dijo que a todo el mundo se le olvidó que hace dos semanas dejó a Punk tirado en el ring y que Punk estaba herido… que lo sale, porque él lo lesionó y que está cansado de toda esta situación y retó a una lucha titular a Bálor.

El Gerente General de WWE Raw, Adam Pearce, apareció con gente de seguridad y le dijo que no era posible, pues ya estaba programado Roman Reigns vs. CM Punk en WrestleMania 42, y le dijo a Bálor que se fuera antes de que la seguridad lo sacara. Punk apareció en ese momento; Pearce trató de impedirlo, pero Punk forcejeó con Bálor, quien se salió y se subió a la mesa de comentaristas.

Bálor dejó en claro que no se iba a ir hasta que Punk no aceptara poner su título en juego, a lo cual accedió Punk y le dijo que lucharan en Elimination Chamber, o mejor, ahí mismo en Raw. Adam Pearce se negó, pero Punk le dijo que no iba a aceptar un no por respuesta y Pearce finalmente hizo oficial que CM Punk defenderá el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Finn Bálor en Elimination Chamber 2026, este sábado 28 de febrero.

Bálor se marchó sacado por la seguridad, y Cole le preguntó qué estaba haciendo al tratar de sabotear su lucha en WrestleMania 42 ante Reigns. Punk le dijo que no la estaba saboteando ni poniendo en juego, sino que quería construir algo como campeón, y ser un campeón defensor y que luchará y defenderá su título ante el que sea, para demostrar que es El Mejor Luchador en el Mundo, aunque es humilde y sabe que en cualquier momento, esto le puede hacer perder su título. Pero Punk dijo que WrestleMania 42 solo terminará de una forma: con él todavía como Campeón Mundial tras vencer a Roman Reigns.