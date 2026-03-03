WWE Raw: El Original Grande Americano vence a Rayo Americano

En un capítulo más entre los Grandes Americanos, el Original se enfrentó a Rayo Americano, buscando demostrar que es el que merece portar el personaje y como previa a lo que será el combate de Rey de Reyes.

Ambos comenzaron con intercambio de movimientos al ras de lona y posteriormente comenzaron con golpes y ataques, aunque el Original ponto tomó el control. Sin embargo; el Original Grande Americano retomó el control y llevó la lucha a ringside, donde conectó un contundente apron cannonball. El Grande Americano se encaró su rival, distracción que Rayo aprovechó para lanzarse con tope y estrellarlo contra el poste.

“¡Esa máscara no te corresponde wey!” – El Grande Americano#WWERaw pic.twitter.com/s2jgpfdvyU — Fightful Español (@FightfulEspanol) March 3, 2026

El dominio cambió varias veces de manos. Original aplicó un Ankle Lock que parecía definitivo, pero Rayo escapó girando sobre sí mismo y respondió con running meteora. Original contestó con un belly-to-superplex que encendió al público.

► Momentos Clave

Cuando el caos alcanzó su punto máximo, Bravo volvió a intervenir y El Grande Americano conectó un ataque al Original que casi le da el triunfo a Rayo. El Original resistió y, en el cierre, lanzó a Rayo contra Bravo antes de atraparlo con un german suplex hold para la cuenta definitiva.

► ¿Qué pasara ahora?

Pese a la desventaja numérica y las constantes trampas, Original logró salir con la mano en alto, dejando claro que la rivalidad entre los “Americanos” está lejos de terminar.

Ahora ambos Grandes Amercanos viajarán a México para buscar la espada de Rey de Reyes y la oportunidad por el Megacampeonato AAA.