WWE Raw: CM Punk venció a AJ Styles tras ataque de Finn Bálor

Esta noche en WWE Raw, vimos cómo CM Punk defendió el Campeonato Mundial en una gran lucha ante AJ Styles. Inicialmente, no era por el título el combate, pero al ver que estos parecen ser los últimos días y las últimas luchas de Styles, el Gerente General de la marca, Adam Pearce, puso en juego el título.

► Momentos clave

CM Punk le hizo una desnucadora a AJ Styles, le dio un rodillazo en el esquinero y lo metió de cara contra la lona con un bulldog. CM Punk le dio tremendo rodillazo volador a la cara de AJ Styles y la cuenta llegó a dos.

Con sus patadas y antebrazos voladores, AJ Styles dominó a CM Punk, hasta que este con un lariat logró revertirlo todo. CM Punk intentó el GTS, pero Styles lo bloqueó y con un azotón contra la lona casi logra una cuenta en dos.

Los fans corearon «¡Esto es asombroso!», así que les gustó la lucha, en lo que seguramente sea la última noche y la última lucha de AJ Styles en WWE Raw. AJ Styles casi se lleva la lucha tras un Styles Clash.

El final llegó de la nada, sorpresivamente. Un enfurecido Finn Bálor, quien perdió en su oportunidad titular hace ocho días, atacó a CM Punk en medio del ring y así, CM Punk venció por descalificación y retuvo ante AJ Styles.

► ¿Y ahora qué?

La función cerró con Finn Bálor celebrando tras castigar con su Coup de Grace varias veces a CM Punk. Así las cosas, parece ser que el irlandés tendrá un resurgimiento en WWE y volveremos a verlo luchando y cerca al Campeonato Mundial.