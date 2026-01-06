WWE Raw: CM Punk retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Bron Breakker

Esta noche, en la más reciente edición de WWE Raw y en el evento estelar, vimos cómo el Campeón Mundial, CM Punk, logró vencer a Bron Breakker para retener su título, en una lucha en donde hubo de todo, pues The Vision se metió al ring y Rey Mysterio, Penta, Rey Fénix y Dragon Lee tuvieron que salir para ayudar a Punk.

► Momento clave

El gran final llegó cuando CM Punk buscó un tope suicida, pero Bron Breakker le dio un puñetazo en la cara. Breakker luego le hizo un lazo al cuello sobre la mesa de comentaristas, y se lanzó con un tope suicida. Breakker metió a Punk de regreso al ring, buscó la spear, pero Punk le dio un rodillaoz a la cabeza. CM Punk conectó el GTS a Bron Breakker y ganó por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, el show terminó con CM Punk celebrando parado sobre la cuerda del ring y Bron Breakker luciendo derrotado en el suelo. Ya veremos quién sigue como retador al título de CM Punk.