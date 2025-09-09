WWE Raw ESENCIAL | AJ Lee y CM Punk vs. Becky Lynch y Seth Rollins rumbo a Wrestlepalooza

La más reciente edición de Monday Night Raw tuvo un momento bastante significativo, que decidimos exponer al completo aquí en Raw ESENCIAL. Se trata de la primera aparición de AJ Lee en la marca roja, desde que abandonara WWE en 2015.

El motivo principal de su retiro, aunque AJ Lee no lo dijo en su primera promo en Raw en una década, fue el hecho de que su esposo, CM Punk, estaba en una batalla legal contra Vince McMahon, Triple H y toda WWE y ella no se sentía nada cómoda en esta situación. Esto ocurrió en la primera aparición de AJ Lee en Raw, teniendo un careo con Becky Lynch y su esposo, Seth Rollins.

► Así fue el encontronazo entre AJ Lee y CM Punk con Becky Lynch y Seth Rollins en Raw

— ALICIA TAYLOR: «Señoras y señores, por favor denle la bienvenida… ¡AJ Lee!«

— JOE TESSITORE: «Ella está de regreso, y el público la adora. Y ahí está, con el Campeonato Intercontinental de Becky Lynch en la cintura. ¿Cuál es ese viejo dicho, Corey?»

— COREY GRAVES: “La posesión es las nueve décimas de la ley”.

— JOE TESSITORE: «Pues ahora mismo, AJ Lee lleva puesto el campeonato, y en Milwaukee nadie parece quejarse. Hoy AJ escribió en redes: “Han estado conmigo por una década. Esta va por ustedes, mis maravillosos raros”.

— AJ LEE: «Gracias… gracias. Para quienes no estaban aquí hace 10 años y no entendían por qué sus padres millennials estaban tan emocionados el viernes, déjenme presentarme: Mi nombre es AJ Lee. Soy la luchadora favorita de su luchador favorito. Hace 10 años me retiré. Había cumplido todos mis sueños en la lucha libre. Me sentía satisfecha, colgué mis Chuck Taylors y pensé que esa sería mi historia. No había forma de volver al ring usando shorts de mezclilla, dos tallas más pequeños. Así que me dediqué a cumplir otros sueños locos, y lo logré. Pero lo más importante: inicié un viaje de salud mental. No estaba bien. Tenía que cuidarme. Fui a terapia, recibí tratamiento».

(Los fans corean «¡Terapia!»)

— AJ LEE: «¡Sí! ¡Terapia! ¡Aplaudan la terapia! Encontré la manera de convertir todo ese caos mental en mi superpoder. La pelea no es fácil, cada día es una pelea. Pero si estás pasando por lo mismo, créeme: esa lucha vale la pena. Tú vales la pena. Estuve bien durante mucho tiempo… hasta que volví a ver Monday Night Raw. Porque la sanación no es lineal. Una cosa es ver a tu esposo enfrentarse a Drew McIntyre, Seth Rollins o John Cena. Otra muy distinta es verlo en el ring con Becky Lynch. Al principio me caía bien Becky. Pensé que teníamos mucho en común. Es una líder, una rebelde, una autora reconocida por The New York Times».

(Un fan coreó «¡Tú lo hiciste primero!«, en referencia a que AJ fue autora Best Seller en la lista del New York Times)

— AJ LEE: «Sí, yo lo hice primero, gracias. Podría haber existido un mundo donde Becky y yo fuéramos amigas. Pero decidió ponerle las manos encima a mi esposo. Lo golpeó. Lo humilló. Lo difamó».

(En este momento, sonó la música de la Campeona Intercontinental WWE, Becky Lynch, quien veía cómo AJ Lee tenía hoy en la cintura la correa de campeonato que le quitó en el pasado SmackDown)

— BECKY LYNCH: «Esto no tiene nada que ver con tu asqueroso esposo. ¿Nadie se da cuenta? ¿Son todos estúpidos? ¡Claro que sí, viven en Milwaukee! Ella está usando MI campeonato. Ese título es mío. El que yo convertí en el más importante de la división. Y tú y yo no somos nada parecidas, ¿ok? ¡Nada parecidas!»

(Los fans empezaron a corearle a Becky Lynch «¡Cállate!«, y «¡Cierra la boca!»)

— BECKY LYNCH: ¡Soy la mejor luchadora de todos los tiempos! Y no lo digo solo yo, lo dicen otros. Sports Illustrated lo dice».

(“Apestas, apestas, apestas…”, sentenciaron los aficionados)

— BECKY LYNCH: «Yo no apesto, porque lo dice el Chicago Tribune, el Milwaukee Journal… ¡Ustedes apestan! Tú no mereces poner un dedo sobre mi campeonato».

— AJ LEE: «Ay Dios, esto es vergonzoso. Se me olvidó que lo traía puesto. Me lo llevé todo el fin de semana en la casa. Hasta dormí con él anoche. Esta mañana, al vestirme, las cosas se pusieron raras».

— BECKY LYNCH: «¡Basta de tonterías! ¡No pongas tus manos sucias en mi título! Y mira, traigo un buen moretón aquí en mi ojo».

— AJ LEE: «¿Eso lo hice yo? ¿Con uno de mis pequeños puños de furia? Ay Dios, lo siento. A veces me pongo salvaje y pierdo el control. Pero ya que eres la ‘mejor de todos los tiempos’… ¿Por qué no vienes a recuperar tu título?»

(“¡Gallina! ¡Gallina! ¡Gallina!”, le empezaron a corear los fanáticos)

— BECKY LYNCH: «Escúchame, basura de Jersey. Mantén tus manos lejos de mi título. Ya tuve que bañarme en cloro después de tocar a tu marido grasiento. Y hablando de eso, ¿dónde está él? ¿Qué clase de hombre se esconde detrás de su esposa? Esto no tenía nada que ver contigo, pero él te metió en esto. Tenía que ver conmigo, con mi esposo, con nuestra familia y nuestro negocio. ¿Sabes qué? Vamos a traerlo aquí. ¿Por qué no les muestro cómo luce un verdadero hombre, un verdadero campeón? ¡Que salga mi esposo!»

— SETH ROLLINS: «¡Hey, hey, hey! ¡Silencio! Esto es muy simple. AJ, devuelve ese Campeonato Intercontinental a Becky y nos vamos de este basurero de ciudad lo antes posible».

— AJ LEE: «¿Devolverlo? Oh, buena idea, no lo había pensado. Sí, claro, puedo hacerlo ahora mismo… pero tengo una mejor idea. Dos opciones: Uno, Becky, entras al ring y lo recuperas, pero arriesgas que te deje el otro ojo morado. O dos, te lo doy si aceptas una lucha en parejas: AJ Lee y CM Punk ante Becky Lynch y Seth Rollins».

— SETH ROLLINS: «Sé que llevas 10 años fuera y no entiendes cómo funcionan las cosas. Déjame explicártelo: yo soy el Campeón Mundial de Peso Completo. Este es mi show. Esta es mi gente. Tú apenas acabas de volver y ya crees que mandas. No, las decisiones las tomo yo. Voy a entrar al ring, quitarte ese campeonato, devolvérselo a mi increíble esposa y ahí termina todo. ¿Entendido?»

— AJ LEE: «Gracias por el mansplaining. A todos les encanta eso».

— SETH ROLLINS: «Escúchame bien: ese título no te pertenece. Es mío. Este es mi show. Yo tomo las decisiones».

(Justo en este momento, CM Punk apareció por la espalda, primero, para intimidar a Becky Lynch, y luego, para intentar atacar a Seth Rollins)

— JOE TESSITORE: «Las cosas se complican para Seth Rollins… el Campeón Mundial apenas escapó del GTS».

— SETH ROLLINS: «¿Quieres una lucha? ¡La tienes! En Wrestlepalooza nos enfrentamos a ustedes dos».

— COREY GRAVES: «¡Qué reto!»