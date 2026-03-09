WWE RAW 9 DE MARZO 2026 .— Oba Femi ha estado imparable desde que se integró al elenco principal de WWE, y este lunes lo veremos enfrentar a Rusev en una lucha de poder a poder. Femi ha derrotado con facilidad a figuras como The Miz y Kit Wilson, y ahora busca un desafío de mayor nivel, un monstruo de tonelaje y fuerza equiparables, y quien mejor que el veterano búlgaro. ¿Rusev engrosará la lista de víctimas de Femi o dará la sorpresa poniéndole un alto al gigante nigeriano? La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Climate Pledge Arena, en Seattle, Washington.

También está programado un Gauntlet Match en el cual estará en juego una oportunidad por el Campeonato Intercontinental Femenil WWE, en poder de AJ Lee. Participarán seis de las mejores luchadoras de Raw: Lyra Valkyria, Bayley, Iyo Sky, Raquel Rodríguez, Ivy Nile y Asuka.

Además, el nuevo Campeón Intercontinental WWE, Penta, hará su primera aparición en Raw tras ganar el título ante Dominik Mysterio.

WWE Raw 9 de marzo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro