Este lunes 9 de marzo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la Climate Pledge Arena, en Seattle, Washington, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- Gunther venció a Dragon Lee (*** 1/2)
- El Grande Americano Original venció a Rayo Americano (***)
- Jimmy Uso venció por DQ a Austin Theory (**)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta venció a Dominik Mysterio (*** 1/2)
► Momentos clave:
- Gunther frenó la ofensiva aérea de Dragon Lee, venciéndolo con un poderoso candado, imponiendo su fuerza para asegurar la victoria.
- Cuando Rayo Americano parecía tener el control, El Grande Americano Original revirtió un movimiento desde la tercera cuerda y aplicó su remate para llevarse la victoria.
- Austin Theory atacó a Jey Uso con un objeto ilegal, provocando la descalificación.
- Penta conectó el Penta Driver después de escapar del intento de trampa de Dominik Mysterio, logrando la cuenta de tres y ganando el título Intercontinental.
► Cartelera WWE RAW 9 de marzo de 2026
- Oba Femi vs. Rusev.
- GAUNTLET MATCH, CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Lyra Valkyria vs. Bayley vs. Iyo Sky vs. Raquel Rodriguez vs. Asuka vs. Ivy Nile.
- Primera aparición de Penta como Campeón Intercontinental WWE.
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 9 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Climate Pledge Arena Seattle, Washington.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|22:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|12:00 (día siguiente)
|Netflix