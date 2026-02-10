WWE RAW 9 DE FEBRERO 2026 .— Jimmy Uso y Jey Uso expondrán el Campeonato Mundial de Parejas ante Alpha Academy (Otis y Akira Tozawa) en lo que será su primera defensa al título. Los retadores obtuvieron esta oportunidad el 26 de enero, derrotando en una lucha de cuatro esquinas a The New Day, Los Americanos y The Creed Brothers. Otis y Tozawa representan una combinación peculiar de poder y velocidad, pero enfrentarse a una de las parejas más exitosas de la historia de WWE es un desafío complicado. Alpha Academy ha prometido que 2026 será su año. ¿Lo conseguirán? La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Rocket Arena en Cleveland, Ohio.

Maxxine Dupri ha sido una de las estrellas en ascenso más destacadas de la división femenil de Raw, y gran parte de ese mérito se lo debe a Natalya, quien la ha estado entrenando. Sin embargo, la relación se fracturó cuando Natalya —ahora bajo el nombre de Nattie— adoptó una actitud más agresiva y despiadada, eliminando a Dupri en Royal Rumble, así que este lunes las veremos enfrentarse en mano a mano.

Continúan las luchas clasificatorias para Elimination Chamber, con el objetivo de definir a los participantes que buscarán una oportunidad titular en WrestleMania 42. El viernes, Randy Orton clasificó para el combate varonil, mientras que Tiffany Stratton lo hizo para el femenil. Este lunes sabremos quiénes más entrarán a la diabólica estructura.

Además, CM Punk, Rhea Ripley, Becky Lynch, Gunther, The New Day, Iyo Sky y Stephanie Vaquer están anunciados para aparecer en el programa.

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro