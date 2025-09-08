WWE RAW 8 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Lyra Valkyria, tiene programada para este lunes una lucha contra una de las integrantes de Judgment Day. Durante el último Raw en París, el Gerente General de Raw, Adam Pearce anunció que Iyo Sky y Stephanie Vaquer lucharán por el Campeonato Mundial Femenil vacante en Wrestlepalooza. Roxanne Pérez exigió sin éxito ser añadida a la lucha. Valkyria apareció de pronto, pues quería hablar con Pearce sobre Bayley, pero terminó haciéndose palabras con Pérez y Raquel Rodríguez, así que pidió una lucha ante alguna de ellas, la cual le fue concedida. ¿Cuál de las dos será la que suba al ring a enfrentar a la irlandesa? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Fiserv Forum en Milwaukee, Wisconsin.

Además de ese duelo, se llevará a cabo la firma de contrato entre Iyo Sky y Stephanie Vaquer para su lucha por el Campeonato Mundial Femenil en Wrestlepalooza.

WWE Raw 8 de septiembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro