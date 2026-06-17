WWE Raw 8 de junio 2026: rating y audiencia en Netflix

WWE Raw del 1 de junio de 2026 registró un aumento en audiencia global en Netflix, ubicándose por debajo de los 2.400.000 millones de visualizaciones, contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Penta y Rey Mysterio.

TORNEO QUEEN OF THE RING: Liv Morgan vencio a Becky Lynch, Alexa Bliss y Chelsea Green (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Sol Ruca (c) retuvo ante Lyra Valkyria (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Penta (c) retuvo ante Rey Mysterio (***) TORNEO KING OF THE RING: Je’Von Evans venció a Seth Rollins, Talla Tonga y Ricky Saints (***)

Rating WWE Raw 8 junio 2026

► Audiencia WWE Raw 8 de junio 2026

El episodio registró 2. 400.000 millones de visualizaciones globales, por encima respecto a los 2.000.000 millones totales de la semana anterior.

El programa de esa semana se emitió a las 14:00 (hora del este de EE. UU.) debido a que se transmitió en directo desde Francia.

► Horas vistas en Netflix

El programa acumuló un total de 4.500.000 horas de visualización a nivel mundial, por DEBAJO con relación a la cifra de 6.200.000 visualizaciones globales del programa de la semana anterior.

► Posición en rankings globales

El programa se ubicó en el puesto número 6 entre los contenidos en inglés más vistos de Netflix a nivel mundial.

► Ranking por países

En rankings regionales, Raw alcanzó el puesto 6 en Estados Unidos, 7 en Reino Unido, 7 en Canadá y 5 en India.

WWE Raw ocupó el puesto número 6 dentro del top 10 global de Netflix, por encima de la posición 9 que ocupó la semana anterior.