WWE RAW 6 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este lunes 6 de octubre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el American Airlines Center, en Dallas, Texas.
► El pasado lunes en WWE Raw
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) retuvo ante Rusev (** 1/2)
- Raquel Rodríguez vencio a Bayley (** 1/2)
- LA Knight vencio a Kofi Kingston (** 1/2)
- AJ Styles y Dragon Lee vencieron a Bravo Americano y Rayo Americano (***)
- TORNADO TAG TEAM MATCH: Jey Uso y Jimmy Uso vencieron a Bron Breakker y Bronson Reed (*** 1/2)
► Momentos clave:
- Rusev no pudo con la astucia de Dominik Mysterio, quien lo venció para retener el Campeonato Intercontinental WWE.
- Lyra Valkyria ayudó a Bayley cuando ésta era golpeada por Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez.
- Asuka y Kairi Sane volvieron a atacar a Iyo Sky y Rhea Ripley.
- Roman Reigns hizo su regreso, ayudando a los Uso en el encuentro estelar, con lo que reformó a la original Bloodline.
► Cartelera WWE RAW 6 de octubre de 2025
- Becky Lynch vs. Maxxine Dupri
- Roxanne Perez vs. Lyra Valkyria
- CM Punk aparecerá
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
¿A qué hora inicia WWE RAW?
Fecha: lunes 6 de octubre de 2025.
Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: American Airlines Center, Dallas, Texas.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey)18:00Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM)Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET)20:00Netflix (Raw en vivo)Estados Unidos — Chicago (Central / CT)19:00NetflixEstados Unidos — Denver (Mountain / MT)18:00NetflixEstados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)17:00NetflixCanadá — Toronto / Montreal (ET)20:00Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica18:00Netflix (LATAM)Panamá19:00Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana20:00Netflix (consulte disponibilidad local)
Colombia, Perú, Ecuador19:00Netflix (LATAM)Venezuela, Bolivia20:00Netflix (LATAM)Chile (Santiago)21:00Netflix (LATAM)Argentina, Uruguay, Paraguay21:00Netflix (LATAM)Brasil (Brasilia)21:00Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (BST)01:00 (día siguiente)Netflix (Reino Unido) — confirme horario localEspaña peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia02:00 (día siguiente)Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad localIslas Canarias01:00 (día siguiente)Netflix
India (Nueva Delhi)05:30 (día siguiente)Netflix (si está disponible) / consultar proveedor localFilipinas (Manila)08:00 (día siguiente)Netflix (si aplica) / consultar proveedor localJapón (Tokio)09:00 (día siguiente)Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios)Australia — Sídney / Melbourne10:00 (día siguiente)Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Importante: desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.