WWE RAW 6 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Hora local y plataforma Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo

México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey)18:00Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM)Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET)20:00Netflix (Raw en vivo)Estados Unidos — Chicago (Central / CT)19:00NetflixEstados Unidos — Denver (Mountain / MT)18:00NetflixEstados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)17:00NetflixCanadá — Toronto / Montreal (ET)20:00Netflix

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica18:00Netflix (LATAM)Panamá19:00Netflix (LATAM)

Puerto Rico, República Dominicana20:00Netflix (consulte disponibilidad local)

Colombia, Perú, Ecuador19:00Netflix (LATAM)Venezuela, Bolivia20:00Netflix (LATAM)Chile (Santiago)21:00Netflix (LATAM)Argentina, Uruguay, Paraguay21:00Netflix (LATAM)Brasil (Brasilia)21:00Netflix (LATAM)

Reino Unido — Londres (BST)01:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme horario localEspaña peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia02:00 (día siguiente) Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad localIslas Canarias01:00 (día siguiente) Netflix

India (Nueva Delhi)05:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor localFilipinas (Manila)08:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor localJapón (Tokio)09:00 (día siguiente) Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios)Australia — Sídney / Melbourne10:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)

Importante: desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.