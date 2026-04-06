Este lunes 6 de abril, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Toyota Center, en Houston, Texas, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS – LUCHA CALLEJERA AL ESTILO NEW YORK: The Vision vencieron a The Usos (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Nia Jax y Lash Legend vencieron por DQ a Lyra Valkyria y Bayley (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Kofi Kingston (***) Raquel Rodríguez venció a Iyo Sky (***)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 6 de abril de 2026

Finn Bálor vs. JD McDonagh.

Rhea Ripley e Iyo Sky vs. B-Fab y Michin.

LA Knight vs. Austin Theory (con Logan Paul).

Segmento de CM Punk.

Nuevo capítulo: Brock Lesnar vs. Oba Femi.

Seth Rollins responde al ataque de Gunther.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 6 de abril de 2026.

Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).

Sede: Toyota Center, Houston, Texas.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.