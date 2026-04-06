Este lunes 6 de abril, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Toyota Center, en Houston, Texas, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS – LUCHA CALLEJERA AL ESTILO NEW YORK: The Vision vencieron a The Usos (** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Nia Jax y Lash Legend vencieron por DQ a Lyra Valkyria y Bayley (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Kofi Kingston (***)
- Raquel Rodríguez venció a Iyo Sky (***)
► Momentos clave:
- Tras toda la confusión con IShowSpeed y LA Knight, Logan Paul conectó el golpe con nudillos de acero a Jimmy Uso. Ese impacto deja servido el terreno para que Austin Theory cubriera para ganar el Campeonato Mundial de Parejas.
- La lucha por el Campeonato Femenil de Parejas WWE se descontroló completamente con la aparición de Alexa Bliss, Charlotte Flair y las Bella Twins, lo que provocó la descalificación. Ese caos hizo que se pactara un combate de cuatro esquinas en WrestleMania.
- Penta logró imponer su ritmo y asegurar la cuenta tras neutralizar a Kofi Kingston, consolidando su reinado y luego anunciando defensa en WrestleMania.
- Raquel Rodríguez ejecutó su Texana Bomb a Iyo Sky, un movimiento decisivo que terminó el combate de forma contundente.
► Cartelera WWE RAW 6 de abril de 2026
- Finn Bálor vs. JD McDonagh.
- Rhea Ripley e Iyo Sky vs. B-Fab y Michin.
- LA Knight vs. Austin Theory (con Logan Paul).
- Segmento de CM Punk.
- Nuevo capítulo: Brock Lesnar vs. Oba Femi.
- Seth Rollins responde al ataque de Gunther.
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 6 de abril de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: Toyota Center, Houston, Texas.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Netflix
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.