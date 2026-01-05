WWE RAW 5 DE ENERO 2026 .— El primer Monday Night Raw del año tiene como eje un choque en el cual CM Punk defenderá el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Bron Breakker en una lucha que lleva semanas construyéndose. Punk es el monarca experimentado, quien apelará a su capacidad para resistir la presión, lo cual es imperativo para sobrevivir a un Breakker que llega no sólo con una fuerza superior, sino también con hambre de gloria y, sobre todo, de juventud. ¿Podrá Punk mantenerse en el trono o la llegada de 2026 significará su debacle? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Barclays Center, en Brooklyn, New York.

Reforzando este cartel, veremos a las Campeonas de Parejas WWE, las Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) defender el título ante Rhea Ripley e Iyo Sky, una dupla tan peligrosa como impredecible.

Además, la Campeona Intercontinental WWE, Maxxine Dupri expondrá la corona frente a Becky Lynch, quien viene dispuesta a vengarse.

WWE Raw 5 de enero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro