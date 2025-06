WWE RAW 30 DE JUNIO 2025 .— The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) defenderán este lunes el Campeonato Mundial de Parejas ante Finn Bálor y JD McDonagh en una batalla clave para ambos equipos. The New Day ha mostrado una nueva actitud más agresiva desde WrestleMania, mientras que Judgment Day busca recuperar el terreno perdido en la división de parejas. Con el impulso de Night of Champions aún fresco, esta lucha podría definir el panorama rumbo a SummerSlam. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la PPG Paints Arena, en Pittsburgh, Pensilvania.

También veremos a Sheamus vs. Rusev. Este mano a mano se cocinó durante la primera ronda del King of the Ring, donde ambos se apuntaron para enfrentarse uno contra otro, generando un choque de estilos rudo y poderío puro.

