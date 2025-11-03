WWE RAW 3 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este lunes 3 de noviembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Rio Rancho Events Center en Rio Rancho, New México, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- Penta vs. Rusev: sin ganador (***)
- Roxanne Perez venció a Nikki Bella (**)
- Bron Breakker venció a LA Knight (***)
- JD McDonagh venció a Sheamus (***)
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Charlotte Flair y Alexa Bliss retuvieron ante Bayley y Lyra Valkyria (*** 1/2)
► Momentos clave:
- Bron Breakker se enfrentó a LA Knight. Aunque Knight tuvo un breve segundo aire con un BFT fallido, Breakker lo sorprendió con un Spear devastador para la cuenta de tres. }
- Las Campeonas de Parejas WWE, Charlotte Flair y Alexa Bliss, defendieron sus coronas ante Bayley y Lyra Valkyria. Alexa aplicó un Twisted Bliss a Valkyria, y Charlotte remató con una Natural Selection para la victoria final.
► Cartelera WWE RAW 3 de noviembre de 2025
- El Grande Americano vs. Penta.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee (c) vs. Finn Bálor y JD McDonagh.
- Nikki Bella y Stephanie Vaquer vs. Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez.
- Celebración de CM Punk como nuevo Campeón Mundial de Peso Completo.
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
¿A qué hora inicia WWE RAW?
Fecha: lunes 3 de noviembre de 2025.
Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Rio Rancho Events Center Rio Rancho, New México,
|Región / Ciudad
|Hora local (26 sep 2025)
|Plataforma / cómo verlo
|México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM)
|Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix (Raw en vivo)
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix (consulte disponibilidad local)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (BST)
|01:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido) — confirme horario local
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local
|Islas Canarias
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios)
|Australia — Sídney / Melbourne
|20:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.