WWE RAW 3 DE NOVIEMBRE 2025 .— CM Punk es el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo, título vacante que obtuvo el sábado pasado tras derrotar a Jey Uso. Punk consiguió así una de sus más ansiadas metas. Por lo pronto, este lunes lo veremos en Monday Night Raw para celebrar su coronación, dándole realce a un episodio repleto de grande combates, como el que tendrán El Grande Americano y Penta, un duelo de enmascarados que seguramente sacará chispas y que atraerá la mirada de los aficionados latinos. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Rio Rancho Events Center en Rio Rancho, New México.
- WWE RAW 27 de octubre 2025 | Nikki Bella vs. Roxanne Pérez.
- WWE NXT 28 de octubre 2025 | Kelani Jordan vs. Jordynne Grace.
- WWE SMACKDOWN 31 de octubre 2025 | Nia Jax vs. Alexa Bliss.
- WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT LXI | CM Punk vs. Jey Uso.
Los nuevos Campeones Mundiales de Parejas, AJ Styles y Dragon Lee, le darán revancha a los anteriores poseedores de los títulos, el dúo de Finn Bálor y JD McDonagh, quienes confían en volver al trono.
Además, Nikki Bella hará dupla con Stephanie Vaquer para enfrentar a Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez.
WWE Raw 3 de noviembre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro