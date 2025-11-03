WWE RAW 3 DE NOVIEMBRE 2025 .— CM Punk es el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo, título vacante que obtuvo el sábado pasado tras derrotar a Jey Uso. Punk consiguió así una de sus más ansiadas metas. Por lo pronto, este lunes lo veremos en Monday Night Raw para celebrar su coronación, dándole realce a un episodio repleto de grande combates, como el que tendrán El Grande Americano y Penta, un duelo de enmascarados que seguramente sacará chispas y que atraerá la mirada de los aficionados latinos. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Rio Rancho Events Center en Rio Rancho, New México.

Los nuevos Campeones Mundiales de Parejas, AJ Styles y Dragon Lee, le darán revancha a los anteriores poseedores de los títulos, el dúo de Finn Bálor y JD McDonagh, quienes confían en volver al trono.

Además, Nikki Bella hará dupla con Stephanie Vaquer para enfrentar a Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez.

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro