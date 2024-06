WWE RAW 3 DE JUNIO 2024 .— La semana pasada, Rey Mysterio logró derrotar a Carlito a pesar de que Finn Bálor intentó intervenir. Después del encuentro, Damian Priest salió para proteger a Bálor de un ataque de Rey, y terminó aplicándole el South of Heaven. Como era de esperarse, Mysterio pidió un mano a mano con Priest, el cual se llevará a cabo este lunes, aunque el Campeonato Mundial de Peso Completo no estará en juego. ¿Podrá llevarse la victoria el mexicano? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Giant Center, en Hershey, Pensilvania.

Xavier Woods y Kofi Kingston quieren una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas, y le pidieron una oportunidad a Awesome Truth. Sin embargo, Karrion Kross los interrumpió, buscando sembrar discordia entre ellos. Como respuesta, The New Day retó a los compañeros de Kross, los Authors of Pain (Akam y Rezar).

En otra lucha programada para este episodio, Sheamus se medirá con Ludwig Kaiser, un duelo concretado después de que la semana pasada se agarraran a golpes en backstage.

Además, Isla Dawn y Alba Fyre enfrentarán a Shayna Baszler y Zoey Stark. Las Campeonas de Parejas WWE, Jade Cargill y Bianca Belair, estarán presentes.

WWE Raw 3 de junio 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro