WWE RAW 29 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

► El pasado lunes en WWE Raw
- SIN DESCALIFICACIÓN: Penta y los War Raiders (Erik y Ivar) vencieron a Grayson Waller y The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) (***).
- Bayley venció a Roxanne Perez (***).
- Rusev vencióa JD McDonagh (**1/2).
- Jey Uso venció a LA Knight (***).
- Rhea Ripley venció a Asuka (***1/2).
► Momentos clave
- WWE Raw ESENCIAL | Iyo Sky, traicionada por una desatada Asuka.
- La traición de Asuka y Kairi Sane a Iyo Sky significó un momento muy dramático al finalizar la lucha estelar de la semana pasada.Rusev derrotó a JD McDonagh, con lo cual se posicionó como retador de Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental.
► Cartelera WWE RAW 29 de septiembre de 2025
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) vs. Rusev.
- Bayley vs. Raquel Rodriguez,
- TORNADO TAG TEAM: The Usos vs. Bronson Reed y Bron Breakker.
- AJ Styles y Dragon Lee vs. Los Americanos.
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
¿A qué hora inicia WWE RAW?
Fecha: lunes 29 de septiembre de 2025.
Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: MassMutual Center, en Springfield, Massachusetts.
|Región / Ciudad
|Hora local (26 sep 2025)
|Plataforma / cómo verlo
|México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey)
|17:00
|Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM)
|Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET)
|19:00
|Netflix (Raw en vivo)
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|17:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|16:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|19:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|17:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|18:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|19:00
|Netflix (consulte disponibilidad local)
|Colombia, Perú, Ecuador
|18:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Brasil (Brasilia)
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (BST)
|00:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido) — confirme horario local
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
|Filipinas (Manila)
|07:00 (día siguiente)
|Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
|Japón (Tokio)
|08:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios)
|Australia — Sídney / Melbourne
|19:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.