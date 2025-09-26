WWE RAW 29 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver WWE Raw 29 de septiembre 2025 | Dominik Mysterio vs. Rusev
Este lunes 29 de septiembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Lenovo Center, en Raleigh, Carolina del Norte.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. SIN DESCALIFICACIÓN: Penta y los War Raiders (Erik y Ivar) vencieron a Grayson Waller y The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) (***).
  2. Bayley venció a Roxanne Perez (***).
  3. Rusev vencióa JD McDonagh (**1/2).
  4. Jey Uso venció a LA Knight (***).
  5. Rhea Ripley venció a Asuka (***1/2).

► Momentos clave

► Cartelera WWE RAW 29 de septiembre de 2025

Cobertura y resultados WWE Raw 29 de septiembre 2025 | Dominik Mysterio vs. Rusev
WWE Raw 29 de septiembre 2025.
  • CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) vs. Rusev.
  • Bayley vs. Raquel Rodriguez,
  • TORNADO TAG TEAM: The Usos vs. Bronson Reed y Bron Breakker.
  • AJ Styles y Dragon Lee vs. Los Americanos.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

¿A qué hora inicia WWE RAW?

Fecha: lunes 29 de septiembre de 2025.
Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: MassMutual Center, en Springfield, Massachusetts.

Hora local y plataforma (Raw — 26 sep 2025)
Región / Ciudad Hora local (26 sep 2025) Plataforma / cómo verlo
México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey) 17:00 Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM)
Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET) 19:00 Netflix (Raw en vivo)
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 17:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 16:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 19:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 17:00 Netflix (LATAM)
Panamá 18:00 Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana 19:00 Netflix (consulte disponibilidad local)
Colombia, Perú, Ecuador 18:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia 19:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 20:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Paraguay 20:00 Netflix (LATAM)
Brasil (Brasilia) 20:00 Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (BST) 00:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme horario local
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local
Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
Filipinas (Manila) 07:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
Japón (Tokio) 08:00 (día siguiente) Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios)
Australia — Sídney / Melbourne 19:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)

Desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.

Consulta siempre la guía local por cambios de última hora o diferencias por decisiones de programación.

 

 

