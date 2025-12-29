WWE RAW 29 DE DICIEMBRE 2025 .— En el último Monday Night Raw de 2025, Stephanie Vaquer expondrá el Campeonato Mundial Femenil en una triple amenaza ante Nikki Bella y Raquel Rodríguez. La lucha fue oficializada después de semanas de tensiones cruzadas entre las tres: Rodríguez tenía pendiente esta oportunidad titular después de que en su lucha del pasado 15 de diciembre se quedara sin resultado tras un intervención de Nikki Bella, quien reclamó respeto por su legado. Vaquer busca cerrar 2025 como campeona indiscutible, pero sus retadoras podrían amargarle la cena de año nuevo. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Kia Center, en Orlando, Florida.

Además del título femenil, el Campeonato Mundial de Parejas estará en juego. AJ Styles y Dragon Lee lo defenderán ante The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso), quienes regresaron con fuerza a la división y lograron este duelo tras derrotar la semana pasada a The New Day.

WWE Raw 29 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro