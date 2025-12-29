Este lunes 29 de diciembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde Kia Center, de Orlando, Florida, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- Asuka venció a Rhea Ripley (***)
- Je’Von Evans venció a Rayo Americano (**1/2)
- Bayley venció a Roxanne Perez (**1/2)
- Bronson Reed y Austin Theory vencieron a CM Punk y Rey Mysterio (***)
► Momentos clave:
- El duelo entre Asuka y Rhea Ripley fue muy competido, pero parecía que la victoria sería para Ripley, pero las intervenciones de Kairi Sane fueron constantes. Iyo Sky quiso ayudar, pero al ser atacada, provocó que Ripley se distrajera, con lo cual Asuka pudo llevarse la victoria.
- Je’Von Evans enfrentó a Rayo Americano. El combate fluyó a ritmo vertiginoso, con intercambios espectaculares. Un triunfo rápido y limpio confirmó a Je’Von como un talento en pleno ascenso.
- Roxanne Pérez luchó con valentía contra una rival curtida, Bayley, quien fue ajustando el ritmo con inteligencia. La experiencia terminó imponiéndose en un combate que dejó bien parada a ambas.
- En la lucha estelar, Bronson Reed y Austin Theory vencieron al Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk, acompañado de Rey Mysterio. Al final, Theory logró faulear a Mysterio para luego finalizarlo con el Curb Stomp.
► Cartelera WWE RAW 2 de diciembre de 2025.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephanie Vaquer (c) vs. Nikki Bella vs. Raquel Rodríguez.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee (c) vs. The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso).
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 29 de diciembre de 2025
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Kia Center, Orlando, Florida.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|22:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|12:00 (día siguiente)
|Netflix