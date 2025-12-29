Este lunes 29 de diciembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde Kia Center, de Orlando, Florida, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

Asuka venció a Rhea Ripley (***) Je’Von Evans venció a Rayo Americano (**1/2) Bayley venció a Roxanne Perez (**1/2) Bronson Reed y Austin Theory vencieron a CM Punk y Rey Mysterio (***)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 2 de diciembre de 2025.

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephanie Vaquer (c) vs. Nikki Bella vs. Raquel Rodríguez.

Stephanie Vaquer (c) vs. Nikki Bella vs. Raquel Rodríguez. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee (c) vs. The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso).

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 29 de diciembre de 2025

Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)

Sede: Kia Center, Orlando, Florida.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 20:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix