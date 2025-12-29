WWE RAW 29 de diciembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver WWE Raw 29 de diciembre 2025 | Stephanie Vaquer vs. Nikki Bella vs. Raquel Rodríguez

Este lunes 29 de diciembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde Kia Center, de Orlando, Florida, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. Asuka venció a Rhea Ripley (***)
  2. Je’Von Evans venció a Rayo Americano (**1/2)
  3. Bayley venció a Roxanne Perez (**1/2)
  4. Bronson Reed y Austin Theory vencieron a CM Punk y Rey Mysterio (***)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 2 de diciembre de 2025.

3x3 WWE Raw 29 de diciembre 2025 | Stephanie Vaquer vs. Nikki Bella vs. Raquel Rodríguez
WWE Raw 29 de diciembre 2025.
  • CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephanie Vaquer (c) vs. Nikki Bella vs. Raquel Rodríguez.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee (c) vs. The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso).

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 29 de diciembre de 2025
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Kia Center, Orlando, Florida.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos